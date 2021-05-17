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NBA／Curry砍46分還打服對方主控　Morant讚：他是MVP！

Stephen Curry被熱火嚴加看防
▲Stephen Curry被嚴加看防。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-17 08:27:30

金州勇士今日以113:101擊敗曼菲斯灰熊，主將Stephen Curry攻下全場最高的46分，不僅隊友和教練對他讚譽有加，連對手都被他出色的表現給折服，灰熊年輕主控Ja Morant就在社群媒體上稱其為本季MVP。

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Curry這場比賽在第3節獨自攻下17分，帶領球隊該節戰罷領先多達17分；不過末節灰熊大反撲，打出28:9的攻勢，一度逆轉取得2分領先；不過Curry此時展現超級球星的價值，連續投進3顆三分球，帶領灣區度過難關，拿下西區第8的名次。

Curry這場出手36次、三分球出手22次都寫下生涯新高，拿到46分、9助攻、7籃板，不僅數量多，效率也相當不錯。此役他命中9顆三分球，而灰熊全隊僅有6顆。

賽後《Bleacher Report》在社群網站上發了一則他拿下得分王的消息後，Morant隨後轉發並評論道「無需質疑，他還是MVP ！」

而勇士總教練Steve Kerr也對Curry整季的發揮讚譽有加，「他過去從沒有這個賽季打得這麼出色，但是他這一段時間一直都有很好的發揮。不同的是陣容角色發生了變化，我們現在有一個非常年輕的隊伍，他需要去承擔更多的重任。」

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