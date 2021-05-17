單日+206例本土！醫籲不容小覷：病毒已從萬華滲入中南部

昨（16）日中央流行疫情指揮中心宣布國內新增206例本土確診個案、1例境外移入，其中，有186例在雙北，疫情持續延燒，防疫難度又提高，各界都不敢掉以輕心。對此，精神科醫師沈政男表示，「病毒在萬華傳了五輪，在其他地方傳了三輪，中南部已有病毒滲入，宜蘭是防疫領先指標。」





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沈政男提到，柯文哲說「病毒早已在社區散開，從0到206是炸彈引爆。」他直言「歹勢，不完全對。病毒在社區散開是對的，但散開多久？若以4月15日『3+11』施行日為起始，傳到5月11日疫情曝光，約是傳了5輪。若以R0值=4（英國沒什麼防護下是3.9，去年的舊病毒株則是2.6），感染間隔（傳給下一個人）=5天來計算，可能萬華地區有1,024案例。但因為無症狀很多，不見得全部回來篩檢。」





而前天180例、昨天206例是怎麼來的？沈政男表示，指揮中心用簡訊通知4月15日以後到過萬華的60萬人，若有症狀趕緊回來篩檢，所以是回溯篩檢，不是5月11日後的感染案例。如果篩檢得快，一天回溯一千案例，也是可以，但現在的狀況是每天回流一部份，因此一直到這些案例都篩檢出來，數字才會下降。至於雙北以外，昨天在基隆、新竹與台中都出現了找不到感染源的案例，這是病毒至少傳了三輪的證明，可能會有64例，「所以說病毒已經從萬華滲入了中南部，絕對不能小覷！」





▲本土個案暴增，一週內確診增452例。（圖／NOWnews製作）

▲本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）

沈政男接著更說，其實萬華群聚早在5月2日就有染疫者就醫了，只是沒被確診，一直到5月11日疫情曝光，已經多放了兩輪。兩輪，感染數目差了16倍。現在的中南部，有些像是5月2日的雙北，一定要好好守住，把R0壓到1以下（一輪傳不到一人）。





沈政男認為，對疫情擔心的人可以看看宜蘭，遊藝場群聚總共篩檢了1100多例，結果是16案例確診，只有1.3％確診率，絕非台北市快篩的10％。「現在的宜蘭，已經揪出所有接觸者，接下來若有確診，就是疫情曝光以後的R0值，不是回溯驗出。也就是說，宜蘭將是幾天到兩周後的雙北，就看雙北回溯舊案例的速度多快。」（編輯：許苡晴）



