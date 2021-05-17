疫情延燒！台股早盤一度跌逾500點　生技、民生股紅通通

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國內本土疫情升溫拉警報，台北股市今（17）日開盤一度跌564點，跌幅約3.5%，下殺到15262點。不過權值股台積電早盤自542元拉抬到552元，9點10分左右跌0.8%。鴻海上季財報三率三升，EPS 2.03元，開盤沒多久跌幅也縮小，早盤跌3%，從99.5元來到101元。聯發科黑翻紅，來到盤上漲逾1%。
聯電同樣股價拉抬，跌幅縮小，早盤跌3%，來到45.3元。國巨、日月光也都反彈。其他，生技醫療股紅通通，如恆大、瑞基、ABC-KY、杏輝、美德醫、亞諾法、康那香都飆漲停。民生類股愛之味、味王、聯華食漲幅7到9%，網家、宅配通也漲停或漲9%、富邦媒漲8%。遊戲概念股辣椒、華義、網龍漲停，橘子、宇峻漲6%以上。
國安基金操盤手、財政部次長阮清華15日受訪時曾指出，國安基金會看台股狀況及疫情發展，如果市場有非理性、失序崩盤狀況，不排除召開國安基金委員會議，討論護盤措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。