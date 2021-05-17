信義商圈週末景象曝 她見鼎泰豐「內用等待時間」超安慰
本土疫情大爆發，台北市與新北市15日起到28日疫情警戒升至第三級，休閒娛樂場所關閉、餐廳落實實聯制，民眾非必要減少外出。資深媒體人周玉蔻週末親自造訪信義區商圈，眼前見到的景象讓她直呼：「超感人的台灣人民正配合著嚴格防疫！」
娛樂中心／綜合報導
2021-05-17 09:40:33
周玉蔻秉著記者精神，上週六（15日）晚餐時段查訪信義區商圈，形容「安靜中有著相互扶持的和平」，進入百貨內，發現平日大排長龍的知名餐廳鼎泰豐，內用等待時間顯示0分，感動表示：「也是一種安慰吧！」
「超感人的台灣人民正配合著嚴格防疫」，周玉蔻強調，她沒有進入店內消費，而是乖乖回家，「自己的飯自己做」。此外，周玉蔻呼籲非常時期大家一定要待在家：「一起守護防缐，一起防疫，愛自己就是愛家人，就是愛國家！此刻台灣沒有藍綠，只有打倒共同敵人－病毒的全民一條心！」（編輯：楊穎軒）
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