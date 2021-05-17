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信義商圈週末景象曝　她見鼎泰豐「內用等待時間」超安慰

▲上週末信義區的鼎泰豐幾乎無人消費。（圖／周玉蔻臉書）
▲上週末信義區的鼎泰豐幾乎無人消費。（圖／周玉蔻臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-17 09:40:33

本土疫情大爆發，台北市與新北市15日起到28日疫情警戒升至第三級，休閒娛樂場所關閉、餐廳落實實聯制，民眾非必要減少外出。資深媒體人周玉蔻週末親自造訪信義區商圈，眼前見到的景象讓她直呼：「超感人的台灣人民正配合著嚴格防疫！」

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周玉蔻秉著記者精神，上週六（15日）晚餐時段查訪信義區商圈，形容「安靜中有著相互扶持的和平」，進入百貨內，發現平日大排長龍的知名餐廳鼎泰豐，內用等待時間顯示0分，感動表示：「也是一種安慰吧！」

▲▼週六晚餐時間信義商圈景況。（圖／周玉蔻臉書）
▲▼週六晚餐時間信義商圈景況。（圖／周玉蔻臉書）
▲▼週六晚餐時間信義商圈景況。（圖／周玉蔻臉書）
▲▼週六晚餐時間信義商圈景況。（圖／周玉蔻臉書）
▲鼎泰豐內用完全不用等。（圖／周玉蔻臉書）
▲鼎泰豐內用完全不用等。（圖／周玉蔻臉書）
「超感人的台灣人民正配合著嚴格防疫」，周玉蔻強調，她沒有進入店內消費，而是乖乖回家，「自己的飯自己做」。此外，周玉蔻呼籲非常時期大家一定要待在家：「一起守護防缐，一起防疫，愛自己就是愛家人，就是愛國家！此刻台灣沒有藍綠，只有打倒共同敵人－病毒的全民一條心！」（編輯：楊穎軒）

▲周玉蔻在臉書發文呼籲防疫。（圖／資料照）
▲周玉蔻在臉書發文呼籲防疫。（圖／記者葉政勳攝）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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