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和碩員工被驗陽防疫升級　鴻海、聯發科雙北員工在家上班

▲和碩員工被驗出陽性，啟動防疫升級。（圖／NOWnews資料照片）
▲和碩員工被驗出陽性，啟動防疫升級。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-17 09:53:00｜2021-05-17 09:53:20

國內本土疫情延燒，繼車用PCB龍頭廠敬鵬、股王大立光有員工確診外，和碩也傳有員工被驗出陽性。為此，和碩今（17）日指出，該員工無症狀，還在釐清是陽性或「偽陽性」，但已經啟動相關防疫。科技大廠不敢鬆懈，如鴻海、聯發科居住在雙北的員工皆在家上班，而今日舉行股東會的永豐餘則改視訊直播。

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針對外界報導員工確診新冠肺炎一事，和碩指出昨（16）日接獲衛生單位通知有位員工「無症狀」感染，採檢陽性。主要是該員工要出差而去醫院採檢被通知陽性反應，初步了解為微弱陽性反應，但無症狀已經遵醫囑進行隔離。但還在釐清是陽性或「偽陽性」。公司也進行清消並展開ABC分組分流上班。

不過和碩強調，會遵照醫學單位與主管機關規範的標準作業流程。另外，和碩關渡總部辦公室分佈成四棟獨立建築與數處獨立租屋建築。該疑似感染員工是在一處相對小的獨立建築內工作，與其他三處總部大樓各自獨立工作。至於該員工租屋處位處郊區，通勤直接到關渡公司上班，無進入熱鬧市區，生活與交通動線單純。

大立光15日晚間證實，有一位員工確診，已將確診者接觸之人員已進行隔離，公司也拉高防疫層級，擴大消毒因應並維持既有防疫工作、暫停外賓拜訪，強調對營運沒有重大影響。

鴻海宣布凡居住在萬華、板橋、新莊三個高染疫風險地區及被通知需居家上班者的同仁，自今日至5月28日採居家上班。雙北廠區搭乘大眾交通工具通勤的員工，也自今日至18日兩天改居家上班，以減少接觸風險。

聯發科自今日起，實施工作地在台北及主要居住地為雙北地區的員工，均採取在家工作，新竹地區員工則採分層分流措施，盡力確保工作環境安全。至於台積電廠區沒有在雙北，內部表示尚未決議防疫措施，但會密切注意疫情，滾動式更新。目前已暫停來賓、訪客，避免面對面開會。

而為因應疫情，今日台泥法說會改線上直播。永豐餘也宣布，股東會無法開放媒體記者入場，改以視訊直播方式。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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