和碩員工被驗陽防疫升級　鴻海、聯發科雙北員工在家上班

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不過和碩強調，會遵照醫學單位與主管機關規範的標準作業流程。另外，和碩關渡總部辦公室分佈成四棟獨立建築與數處獨立租屋建築。該疑似感染員工是在一處相對小的獨立建築內工作，與其他三處總部大樓各自獨立工作。至於該員工租屋處位處郊區，通勤直接到關渡公司上班，無進入熱鬧市區，生活與交通動線單純。
大立光15日晚間證實，有一位員工確診，已將確診者接觸之人員已進行隔離，公司也拉高防疫層級，擴大消毒因應並維持既有防疫工作、暫停外賓拜訪，強調對營運沒有重大影響。
鴻海宣布凡居住在萬華、板橋、新莊三個高染疫風險地區及被通知需居家上班者的同仁，自今日至5月28日採居家上班。雙北廠區搭乘大眾交通工具通勤的員工，也自今日至18日兩天改居家上班，以減少接觸風險。
聯發科自今日起，實施工作地在台北及主要居住地為雙北地區的員工，均採取在家工作，新竹地區員工則採分層分流措施，盡力確保工作環境安全。至於台積電廠區沒有在雙北，內部表示尚未決議防疫措施，但會密切注意疫情，滾動式更新。目前已暫停來賓、訪客，避免面對面開會。
而為因應疫情，今日台泥法說會改線上直播。永豐餘也宣布，股東會無法開放媒體記者入場，改以視訊直播方式。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。