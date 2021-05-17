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台北市明起國高中以下全面停課　使用酷課雲停課不停學

國中教育會考
▲台北市明起國高中以下全面停課　使用酷課雲停課不停學。圖為示意圖（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.15）

記者許家禎／台北報導

2021-05-17 10:47:14｜2021-05-17 13:51:38

台北市長柯文哲今（17）日指出，從快篩上的數字與臨床上的觀察，知道疫情仍升溫，為了讓家長父母多點準備與安心，從明（18）日開始，國高中以下，包含安親班、補習班、安親班、托嬰全都停班，全面停課到5月28日。之後會隨疫情進展，再隨時宣布新政策。

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台北市府今日指出，學生停課不停學，師生可利用酷課雲，其中有高中到國小的教材，包含1萬多的教學影片、4萬多線上題庫、21種電子資料庫，學生也可在線在家學程式設計與外語。至於國三跟高三這兩個年級，停課到畢業典禮前，因為課程都結束，可在家做多元學習。

另外，老師跟同學可約定線上教學，選擇使用酷課雲教學點名評量，以班級為單位，成立線上教室用固定連結，師生可建立聯繫，也可了解自主學習的情況。總計受到影響的中小學包括280個學校、幼兒園691個、補習班2593班、安親班有179家，影響共33萬4千多位學生。托嬰部分，受影響公托為1598位、私托4353位、保母6168人，影響12000個嬰兒。教職員仍需上班，但可採居家辦公、遠距教學。

家庭照顧假部分，家有12歲以下或身心障礙孩子，家長可請家庭照顧假，雇主若沒讓員工請，可處2到30萬元罰鍰，強調會因應疫情，從嚴考量是否提高裁罰額度，防疫照顧假也是建議雇主給假，以上這兩個假都不給薪、不計入考績。

副市長黃珊珊表示，國中會考完畢後也針對學校做清消，尤其在快篩站附近有請化學兵清潔消毒，學校停課期間市府也會加強環境清潔清毒，讓學生回來上學有安全的環境，在此之前希望家長、小孩不要亂跑、減少移動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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