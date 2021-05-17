挺防疫！鳳梨赤膊下廚「三菜一湯」 自認嫁給他會過太爽
2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，雙北市也升級為第三級警戒，各縣市首長紛紛勸導民眾非必要勿外出，用餐也儘量外帶，以免造成飛沫傳染，許多民眾都開始在家裡過上「煮泡麵」的生活，日前網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）大秀廚技，po出自煮的三菜一湯，笑說：「以後嫁給我的會過太爽。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-17 10:55:36｜2021-05-17 10:58:51
鳳梨在臉書貼出自己打著赤膊做菜的照片，並寫下：「這年頭老闆實在難當，防疫期間還要兼職煮飯給員工吃，我認真覺得以後嫁給我的會過太爽。」照片中可見鳳梨煮了一鍋玉米濃湯、一盤麻油松阪豬、絲瓜蛤蜊及炒高麗菜，看起來相當美味，有菜、有肉、有海鮮、有湯的豐富料理，讓鳳梨也笑說：「請不要因為心生忌妒而留言攻擊，世上確實有很好的藍（男）人，只是為數不多...我剛好是其中之一。」 貼文一出引起熱議，網友紛紛留言：「欣賞下廚光著上身的男人」、「會做菜的男人就是帥」、「鼠薯你還缺員工嗎？」、「今晚來點鳳梨炒飯」、「我確定鼠淑是暖男」、「鼠屬我們可以吃嗎？」
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