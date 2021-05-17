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本土疫情持續延燒！昨日共7400餘人施打AZ疫苗

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日出席臨時記者會，說明相關防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（17）日出席臨時記者會，說明相關防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-17 14:18:01｜2021-05-17 15:25:44

近期本土疫情延燒，國內施打疫苗人數持續踴躍。根據中央流行疫情指揮中心統計，昨（16）日共施打7485劑疫苗，其中公費6997人、自費488人，累計19萬4678人。

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指揮中心表示，今日新增333例本土個案，其中為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日與採檢日介於今年5月5日至5月16日，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例；其中台北茶藝館 155例、萬華活動史相關 86例、南部進香團 6例、某社團群聚相關 5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例；相關疫情調查持續進行中。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
 

▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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