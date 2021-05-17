本土疫情持續延燒！昨日共7400餘人施打AZ疫苗

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指揮中心表示，今日新增333例本土個案，其中為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日與採檢日介於今年5月5日至5月16日，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例；其中台北茶藝館 155例、萬華活動史相關 86例、南部進香團 6例、某社團群聚相關 5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例；相關疫情調查持續進行中。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）