本土疫情持續延燒！昨日共7400餘人施打AZ疫苗

近期本土疫情延燒，國內施打疫苗人數持續踴躍。根據中央流行疫情指揮中心統計，昨（16）日共施打7485劑疫苗，其中公費6997人、自費488人，累計19萬4678人。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-17 14:18:01｜2021-05-17 15:25:44
指揮中心表示，今日新增333例本土個案，其中為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日與採檢日介於今年5月5日至5月16日，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例；其中台北茶藝館 155例、萬華活動史相關 86例、南部進香團 6例、某社團群聚相關 5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例；相關疫情調查持續進行中。
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