柯文哲籲防疫為重　停課不是讓大家趴趴走

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲指出，以前是邊境防守，國內零確診，但現在社區有10%的感染，坦言「這是很大的數字」，而現階段最重要是防止感染傳播，在公共傳播學上最有效就是「不要動」，把染疫的人挑出來處理。而高中以下這群也是一種群聚，因此決定先停課，今天宣布明天正式開始，也是希望家長可以有時間準備。
市府指出，停課期間，希望親師生三方能建立密切連結，包括家長的陪伴、教師的輔導、學生也要乖乖待在家。至於家庭功能不足的學生，相信學校都有所了解，到時候會啟動輔導機制，來幫助這些家人照顧比較不足的學生。
柯文哲也再三呼籲，停課是為了防止疫情擴散，不是讓學生出去玩、到處趴趴走，強調如果這樣就失去停課的意義了。
家庭照顧假部分，家有12歲以下或身心障礙孩子，家長可請家庭照顧假，雇主若沒讓員工請，可處2到30萬元罰鍰，強調會因應疫情，從嚴考量是否提高裁罰額度，防疫照顧假也是建議雇主給假，以上這兩個假都不給薪、不計入考績。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。