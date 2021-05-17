柯文哲籲防疫為重　停課不是讓大家趴趴走

台北市長柯文哲今（17）日指出，從明（18）日開始，國高中以下，包含安親班、補習班、安親班、托嬰全都停班，全面停課到5月28日。他特別強調，現階段目標是阻斷擴散，因此特別呼籲家長與學生們，停課是為了防疫，不是給大家

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家庭照顧假部分，家有12歲以下或身心障礙孩子，家長可請家庭照顧假，雇主若沒讓員工請，可處2到30萬元罰鍰，強調會因應疫情，從嚴考量是否提高裁罰額度，防疫照顧假也是建議雇主給假，以上這兩個假都不給薪、不計入考績。