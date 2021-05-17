  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

柯文哲籲防疫為重　停課不是讓大家趴趴走

台北市長柯文哲呼籲學生停課期間要乖乖待在家，不要出去趴趴走。
▲台北市長柯文哲呼籲學生停課期間要乖乖待在家，不要出去趴趴走。(圖／NOWnews資料照片，示意圖)

記者許家禎／台北報導

2021-05-17 11:40:10｜2021-05-17 13:51:54

台北市長柯文哲今（17）日指出，從明（18）日開始，國高中以下，包含安親班、補習班、安親班、托嬰全都停班，全面停課到5月28日。他特別強調，現階段目標是阻斷擴散，因此特別呼籲家長與學生們，停課是為了防疫，不是給大家出去玩、到處趴趴走的，希望大家都乖乖待在家裡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲今日指出，從快篩上的數字與臨床上的觀察，知道疫情仍升溫，為了讓家長父母多點準備與安心，因此宣布從明（18）日開始，國高中以下，包含安親班、補習班、安親班、托嬰全都停班，全面停課到528。之後會隨疫情進展，再隨時宣布新政策。總計受到影響的中小學包括280個學校、幼兒園691個、補習班2593班、安親班有179家，影響共33萬4千多位學生。托嬰部分，受影響公托為1598位、私托4353位、保母6168人，影響12000個嬰兒。

柯文哲指出，以前是邊境防守，國內零確診，但現在社區有10%的感染，坦言「這是很大的數字」，而現階段最重要是防止感染傳播，在公共傳播學上最有效就是「不要動」，把染疫的人挑出來處理。而高中以下這群也是一種群聚，因此決定先停課，今天宣布明天正式開始，也是希望家長可以有時間準備。

市府指出，停課期間，希望親師生三方能建立密切連結，包括家長的陪伴、教師的輔導、學生也要乖乖待在家。至於家庭功能不足的學生，相信學校都有所了解，到時候會啟動輔導機制，來幫助這些家人照顧比較不足的學生。

柯文哲也再三呼籲，停課是為了防止疫情擴散，不是讓學生出去玩、到處趴趴走，強調如果這樣就失去停課的意義了。

家庭照顧假部分，家有12歲以下或身心障礙孩子，家長可請家庭照顧假，雇主若沒讓員工請，可處2到30萬元罰鍰，強調會因應疫情，從嚴考量是否提高裁罰額度，防疫照顧假也是建議雇主給假，以上這兩個假都不給薪、不計入考績。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.89%11.11%
2021-05-17-2021-05-20

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.41%2.59%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀