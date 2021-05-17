黃瓜該選直的還是彎的？菜農曝「4竅門」：口感鮮脆好吃

夏天到了，許多人都慧吃一些清爽的食物，而黃瓜就是首選食材之一，不管是生吃還是炒著吃，甚至是熬湯、涼拌都非常美味。不過，市面上的黃瓜種類各種各樣，有挺直的，也有一些比較彎曲的，究竟在購買時應該怎麼挑選呢？搜狐美食專欄《味谷的廚房》就分享，老菜農傳授給他的「4大挑選竅門」，保證買到的黃瓜都很鮮脆好吃。

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1、看黃瓜的顏色





我們在挑選黃瓜時，可以先看一下黃瓜的顏色，正常新鮮的黃瓜顏色應是綠色或深綠色的，有人以為淺色的更嫩一些，其實這是錯的。因為自然成熟的黃瓜在生長過程中陽光比較充足，顏色就深一些，而打了激素的黃瓜，光照時間短，顏色就比自然成熟的黃瓜淺很多，因此買黃瓜還是選擇深綠色的更好，避免選到激素黃瓜。





2、看黃瓜的形狀





大家在挑選黃瓜的時會發現，黃瓜形狀有直的和彎的。菜農說，黃瓜是自然生長的蔬菜，因與藤蔓連接，加上光照、溫度、施肥等眾多因素，所以多少都會出現一些彎曲。而現在市場上會看到很多筆直的黃瓜，雖然看起來好看，但這樣的黃瓜可能是經過人工干預的，所以遇到非常筆直的黃瓜最好不要買，選擇彎一點的比較好，口感不會差。切記！千萬別挑那些很明顯轉了一個圈，甚至頭尖尖的、不勻稱，這樣的黃瓜屬於發育不良的。





▲黃瓜到底該怎麼挑選呢？搜狐美食專欄《味谷的廚房》就分享，老菜農傳授給他的「4大挑選竅門」，保證買到的黃瓜都很鮮脆好吃。（圖／取自pixabay）

3、看黃瓜的頂花





我們在挑選黃瓜時，有的黃瓜頂部帶著一朵小花，有的則是乾淨沒有花的。大部分人都認為黃瓜帶黃花就代表新鮮，但很多人不知道的是，打了激素的黃瓜，頂部的黃花大而鮮豔，存放多天也不會脫落，摸起來還比較硬。而自然成熟的黃瓜採摘下來，一天後頂花會自然脫落，會在頂部留下一個疤痕。建議大家，黃瓜上面的頂花特別鮮豔的最好不要買。





4、看黃瓜的尖刺





我們在購買黃瓜的時候，一般會用手去摸一下黃瓜表面的觸感，上面的尖刺可以起到保護黃瓜的作用。如果是新鮮的黃瓜，它表面的刺就會又小又密，而且用手摸過去，輕輕搓一搓就會掉。但如果表面比較光滑，外面的小刺基本上都磨掉了的黃瓜，一般都是比較不新鮮的。另外，有些黃瓜刺經過很多天還特別紮手，這是過量使用膨大劑的因素，有這樣特徵的黃瓜一定不要買。（編輯：許苡晴）



