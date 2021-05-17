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戳破「防疫5漏洞」不如中國？台商嘆：台灣值得驕傲嗎

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照，指擂中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中昨日宣布單日新增確診人數高達206人，雙北目前為三級防疫警戒。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 10:40:10

台灣本土新冠疫情持續升溫，光是六日兩天本土確診一共有387例個案，雙北也因此進入三級防疫警戒，而也因為如此，出現不少檢視過去防疫政策的聲音。對此，前全國公務人員協會理事長李來希，就引述一名在上海的台商對於兩岸防疫的想法，指出台灣防疫的5個缺失，並直言「台灣真的值得驕傲嗎？」

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該名台商指出「2020年9月16日深夜入住上海的隔離酒店，需要隔離14天且滿24小時，所以要10月1日早上才能期滿，大陸入境100%普篩，在隔離期滿前再做一次核酸檢測，陰性了，14天期滿，會取得健康碼，於是你可以自由的在社會活動，這是典型的決戰於境外，因為大陸內部已經基本沒有本土病例，所以嚴格決戰於境外，包括進口冷凍食品包裝的防疫檢測，可以確保整個社會的防疫安全。

「而在台灣，入境不是每個人都做核酸檢測，所以會有漏網之魚，這是第一個漏洞；入境之後，可以選擇在家隔離或是在旅館隔離，不過交通過程，不像在大陸是強制坐防疫巴士，所以產生第二個漏洞；在家隔離的人，跟家人共處一個屋子，儘管號稱不能離開家，自己獨立一個房間，離開房間戴口罩，不過家人卻可以自由到處跑，這是第三個漏洞；有人把手機留在家，偷偷溜出去好幾次，最後是員工檢舉，防疫中心才知道，這是第四個漏洞。」

▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
最後的第五個漏洞，台商表示，台灣一般民眾如果想要自費做核酸檢測，官方是不允許的，除非是醫生上報，得到官方批准，且要自費，必須買了機票，確認出境，還要填出境資料才可篩檢，但更可怕的是，快速檢測一次要7000台幣，要自費，健保不能付，這是官方統一定價，據說這是全世界第三昂貴的核酸檢測，因為太貴，所以就不肯做入境普篩，更不能像武漢那樣做全市所有人口的普篩。

該台商表示，大陸防疫沒有私心，沒有政治目的，只有公衛專業，只有百姓福祉，但台灣把疫情當政治使 ，好像很擔心擴大普篩，會篩出一堆人，怕台灣防疫排名落後，台灣口口聲聲瞧不起大陸，可是大陸做出四支疫苗，台灣呢？大陸入境100%普篩，讓百姓安心，台灣呢？大陸核酸檢測100-150人民幣，甚至有70元的，約350到700台幣，但台灣要7000台幣，這就是兩岸的差距，台灣防疫真的沒有漏洞，值得驕傲嗎？大家好好想一想。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-17-2021-05-20

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2021-05-14-2021-05-17
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