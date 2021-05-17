戳破「防疫5漏洞」不如中國？台商嘆：台灣值得驕傲嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
「而在台灣，入境不是每個人都做核酸檢測，所以會有漏網之魚，這是第一個漏洞；入境之後，可以選擇在家隔離或是在旅館隔離，不過交通過程，不像在大陸是強制坐防疫巴士，所以產生第二個漏洞；在家隔離的人，跟家人共處一個屋子，儘管號稱不能離開家，自己獨立一個房間，離開房間戴口罩，不過家人卻可以自由到處跑，這是第三個漏洞；有人把手機留在家，偷偷溜出去好幾次，最後是員工檢舉，防疫中心才知道，這是第四個漏洞。」
最後的第五個漏洞，台商表示，台灣一般民眾如果想要自費做核酸檢測，官方是不允許的，除非是醫生上報，得到官方批准，且要自費，必須買了機票，確認出境，還要填出境資料才可篩檢，但更可怕的是，快速檢測一次要7000台幣，要自費，健保不能付，這是官方統一定價，據說這是全世界第三昂貴的核酸檢測，因為太貴，所以就不肯做入境普篩，更不能像武漢那樣做全市所有人口的普篩。
該台商表示，大陸防疫沒有私心，沒有政治目的，只有公衛專業，只有百姓福祉，但台灣把疫情當政治使 ，好像很擔心擴大普篩，會篩出一堆人，怕台灣防疫排名落後，台灣口口聲聲瞧不起大陸，可是大陸做出四支疫苗，台灣呢？大陸入境100%普篩，讓百姓安心，台灣呢？大陸核酸檢測100-150人民幣，甚至有70元的，約350到700台幣，但台灣要7000台幣，這就是兩岸的差距，台灣防疫真的沒有漏洞，值得驕傲嗎？大家好好想一想。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。