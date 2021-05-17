  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

防疫對策/怕封城狂囤泡麵？營養師 6 口訣教你泡麵也能「營養」吃！

防疫對策/怕封城狂囤泡麵？營養師 6 口訣教你泡麵也能「營養」吃！
防疫對策/怕封城狂囤泡麵？營養師 6 口訣教你泡麵也能「營養」吃！

Heho健康

2021-05-17 11:01:30

疫情大爆發，雙北提升至三級警戒，有可能封城的傳聞讓大家一窩蜂到賣場搶購，泡麵架上也空空如也。Heho 營養師要提醒大家跟著 6 口訣，泡麵也能健康吃，也提醒大家就算封城還是會維持基本維生條件，必要時還是可以到超市或便利商店買東西，不用現在急著搶購，反而會提高群聚感染風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
跟著營養師 6 口訣營養」吃 泡麵 

過去很多人對泡麵有誤解，以為泡麵有加「防腐劑」，但其實泡麵製造過程中不但不需要加防腐劑，食藥署也依《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》規定，泡麵麵體「不能」添加防腐劑，所以不需要擔心吃多變成木乃伊，要當心的反而是麵體的「高油」和調味包的「高鈉」，以及「營養不均衡」的問題，因此營養師建議跟著以下簡單 6 步驟，泡麵也能營養吃：



  1. 選擇「非油炸」
    油炸的麵體吸油量高，熱量比非油炸的至少高了 100 大卡，因此建議選擇非油炸的麵體為主，或是閱讀營養標示，選擇「熱量」及「鈉含量」較低的的泡麵，才能在享受美味之餘減輕身體的負擔。
  2. 「醒」麵減負擔
    就像有些人泡茶會先「醒茶」，把第一泡沖過之後的水倒掉，建議在泡麵時第一泡滾水稍微把麵體煮開後就倒掉，換一鍋新的水煮，不但可以降低麵體中的添加劑被吃進去，也可以沖掉油炸麵中的部分油脂，減輕身體的負擔。
  3. 調味包減半
    調味料是泡麵當中的最大地雷！有些泡麵如果調味包全下，裏頭的「鈉含量」甚至超過一整天建議的量（2400 毫克的鈉，為 6 公克的食鹽），所以建議最多只下一半，或是先下三分之一，如果怕覺得沒味道就減少加入的水量，減少吃進去的鈉總量。長期鈉超標，不但加重腎臟負擔，更會導致水分在體內滯留，導致水腫和血壓上升。
  4. 加點青菜讚
    只吃泡麵會讓膳食纖維攝取不足，建議從冰箱隨便找一把蔬菜，洗乾淨加到麵裡一起煮，不但能夠增加蔬菜攝取，也能預防便祕，更能夠增加飽足感！
  5. 最後打顆蛋
    泡麵主要的熱量來源只有澱粉和油脂，蛋白質含量不足，因此建議在泡麵起鍋前可以打顆蛋，增加蛋白質的攝取，小火滾 1-2 分鐘後即可關火，快速方便又能兼顧營養均衡。
  6. 湯不要喝乾
    最後就是提醒大家，泡麵的湯裡頭有滿滿的油脂和調味粉包中的鈉，每多喝一口對身體而言都是負擔，所以淺嘗即可，沒喝完千萬不要覺得可惜！
最後提醒大家，保麗龍碗的耐熱溫度為 90℃，不適合直接用滾燙的熱水在保麗龍碗中沖泡，還是建議直接下鍋煮，能加菜加蛋營養又環保！

文/吳宜庭 圖/巫俊郡





本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫對策/怕封城狂囤泡麵？營養師 6 口訣教你泡麵也能「營養」吃！

罐頭食品到底有沒有營養？結果可能跟你想的不一樣 

潤餅南北「熱量地雷」大不同！營養師：餅皮熱量不容小覷 

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.89%11.11%
2021-05-17-2021-05-20

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.41%2.59%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀