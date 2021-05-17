我是廣告 請繼續往下閱讀
過去很多人對泡麵有誤解，以為泡麵有加「防腐劑」，但其實泡麵製造過程中不但不需要加防腐劑，食藥署也依《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》規定，泡麵麵體「不能」添加防腐劑，所以不需要擔心吃多變成木乃伊，要當心的反而是麵體的「高油」和調味包的「高鈉」，以及「營養不均衡」的問題，因此營養師建議跟著以下簡單 6 步驟，泡麵也能營養吃：
- 選擇「非油炸」
油炸的麵體吸油量高，熱量比非油炸的至少高了 100 大卡，因此建議選擇非油炸的麵體為主，或是閱讀營養標示，選擇「熱量」及「鈉含量」較低的的泡麵，才能在享受美味之餘減輕身體的負擔。
- 「醒」麵減負擔
就像有些人泡茶會先「醒茶」，把第一泡沖過之後的水倒掉，建議在泡麵時第一泡滾水稍微把麵體煮開後就倒掉，換一鍋新的水煮，不但可以降低麵體中的添加劑被吃進去，也可以沖掉油炸麵中的部分油脂，減輕身體的負擔。
- 調味包減半
調味料是泡麵當中的最大地雷！有些泡麵如果調味包全下，裏頭的「鈉含量」甚至超過一整天建議的量（2400 毫克的鈉，為 6 公克的食鹽），所以建議最多只下一半，或是先下三分之一，如果怕覺得沒味道就減少加入的水量，減少吃進去的鈉總量。長期鈉超標，不但加重腎臟負擔，更會導致水分在體內滯留，導致水腫和血壓上升。
- 加點青菜讚
只吃泡麵會讓膳食纖維攝取不足，建議從冰箱隨便找一把蔬菜，洗乾淨加到麵裡一起煮，不但能夠增加蔬菜攝取，也能預防便祕，更能夠增加飽足感！
- 最後打顆蛋
泡麵主要的熱量來源只有澱粉和油脂，蛋白質含量不足，因此建議在泡麵起鍋前可以打顆蛋，增加蛋白質的攝取，小火滾 1-2 分鐘後即可關火，快速方便又能兼顧營養均衡。
- 湯不要喝乾
最後就是提醒大家，泡麵的湯裡頭有滿滿的油脂和調味粉包中的鈉，每多喝一口對身體而言都是負擔，所以淺嘗即可，沒喝完千萬不要覺得可惜！
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫對策/怕封城狂囤泡麵？營養師 6 口訣教你泡麵也能「營養」吃！