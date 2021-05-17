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馬斯克未否認拋售　比特幣一度跌破4.5萬美元

特斯拉 tesla 馬斯克 elon musk
▲馬斯克一直是加密貨幣的大力支持者，最近卻暗示恐怕已拋售比特幣。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-17 11:27:23

特斯拉執行長馬斯克（ Elon Musk）一舉一動常常會影響加密貨幣的價格震盪，近來他在回應一則推文時，暗示特斯拉出售了或可能出售了其持有的其餘比特幣，讓比特幣價格一度跌破4,5000美元，來到近三個月以來的低點。

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一名在推特上化名為@CryptoWhale的網友，先前發文指出「當比特幣擁有者發現特斯拉拋售了其餘持份時，他們對@elonmusk(馬斯克)的恨意恐難消。」馬斯克隨即在底下留言回應：「的確如此。」

馬斯克未否認特斯拉拋售比特幣，暗示特斯拉出售了或是可能出售其持有的比特幣。讓比特幣價格大跌。根據CoinMarketCap網站報價，比特幣17日盤中一度跌至4,4050美元，是近三個月來首度跌破4,5000美元。

▲馬斯克回應網友中未否認拋售比特幣，讓比特幣價格一度跌至近三個月以來的低點。（圖／翻攝自推特）
▲馬斯克回應網友中未否認拋售比特幣，讓比特幣價格一度跌至近三個月以來的低點。（圖／翻攝自推特）
 

馬斯克一直以來是加密貨幣的大力支持者，在2月初他透露，特斯拉從公司200億美元的現金中，動用15億美元購買比特幣，曾帶動比特幣價格創新高，也讓這種數位貨幣更受主流採用。但馬斯克先前還指出「擔憂比特幣挖礦對環境造成的損害」，暫時停止使用比特幣購買特斯拉車款，當時也造成了比特幣價格重創。

馬斯克最近貌似轉戰狗狗幣，還在上週宣布接受狗狗幣作為SpaceX「登月1號任務」的付款方式，讓狗狗幣的交易價格提升。

馬斯克的一舉一動時常影響加密貨幣價格震盪，也讓不少人感到不滿。根據《CNBC》報導指出，有影響力的風險投資人弗雷德·威爾遜（Fred Wilson）在推特上寫道：「他在玩遊戲。要他認真對待任何人都很難。因此，在過去的一年中，我對他失去了極大的敬意。」不少網友也抨擊馬斯克對比特幣立場驟變。

▲比特幣的交易價格在馬斯克的言行影響下劇烈震盪。（圖／美聯社／達志影像）
▲比特幣的交易價格在馬斯克的言行影響下劇烈震盪。（圖／美聯社／達志影像）
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