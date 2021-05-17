他家近萬華！上班要求「篩檢陰性」 醫一聽反搖頭：憂心
中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布新增206例本土病例，創單日新高，其中新北市97例（以板橋區32例為多）、台北市89例（以萬華區58例為多），其中不少確診者與「萬華茶藝館」有關連。對此，醫師林靜儀昨在臉書提到，她搭高鐵聽到一位乘客講電話說「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班」，搖頭表示「聽了有點憂心」，並吐露背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 11:13:28
林靜儀指出，昨天搭高鐵聽到一位乘客講電話，內容中講到「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班」，她聽了有點憂心，認為其實如果不放心，公司應該請他在家工作二周，才是比較妥當的方法，因為去群聚採檢不是比較安全的做法，而「陰性報告」也不代表護身符。
林靜儀解釋，拿到陰性報告之後趴趴走，若是「偽陰性」那情況更糟，像是部分機師也是陰性報告之後才確診，卻已經傳染家人，她也提到「新聞也看到被採訪的民眾說『我就想說篩檢一下比較安心』」，她強調「篩檢不是要安心用的啊，拜託落實隔離才是重點！拿一張陰性報告不是護身符，戴好口罩不群聚才是！」而篩檢是為了找出感染者，並採取隔離措施。
林靜儀最後也提醒，民眾可以下載「台灣社交距離app」，每天都會傳訊息告知是否有跟確診者近距離接觸的資訊。（編輯：賴詠璿）
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