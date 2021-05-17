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他家近萬華！上班要求「篩檢陰性」　醫一聽反搖頭：憂心

台北市政府衛生局16日上午與陸軍六軍團33化學兵，針對萬華地區進行第二波大清消。
▲台北市政府衛生局16日上午與陸軍六軍團33化學兵，針對萬華地區進行第二波大清消。（圖／記者陳明安攝，2021.05.16）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 11:13:28

中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布新增206例本土病例，創單日新高，其中新北市97例（以板橋區32例為多）、台北市89例（以萬華區58例為多），其中不少確診者與「萬華茶藝館」有關連。對此，醫師林靜儀昨在臉書提到，她搭高鐵聽到一位乘客講電話說「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班」，搖頭表示「聽了有點憂心」，並吐露背後原因。

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林靜儀指出，昨天搭高鐵聽到一位乘客講電話，內容中講到「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班」，她聽了有點憂心，認為其實如果不放心，公司應該請他在家工作二周，才是比較妥當的方法，因為去群聚採檢不是比較安全的做法，而「陰性報告」也不代表護身符。

林靜儀解釋，拿到陰性報告之後趴趴走，若是「偽陰性」那情況更糟，像是部分機師也是陰性報告之後才確診，卻已經傳染家人，她也提到「新聞也看到被採訪的民眾說『我就想說篩檢一下比較安心』」，她強調「篩檢不是要安心用的啊，拜託落實隔離才是重點！拿一張陰性報告不是護身符，戴好口罩不群聚才是！」而篩檢是為了找出感染者，並採取隔離措施。

林靜儀最後也提醒，民眾可以下載「台灣社交距離app」，每天都會傳訊息告知是否有跟確診者近距離接觸的資訊。（編輯：賴詠璿）

▲醫師林靜儀在臉書提到，搭高鐵聽到一位乘客講電話說「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班」，搖頭表示「聽了有點憂心」，並吐露背後原因。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲醫師林靜儀在臉書提到，搭高鐵聽到一位乘客講電話說「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班」，搖頭表示「聽了有點憂心」，並吐露背後原因。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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