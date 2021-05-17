疫情狂燒「孩子卻拒請假」！理由台大教授嘆：社會怎麼了
近期台灣本土疫情升溫，新北市、台北市將升級為三級警戒，時序從15日至28日為止，為期雙週要做相關緊縮管制。不過，台大教授葉丙成就在臉書上透露，有不少家長擔憂疫情，建議孩子請假別到學校，沒想到卻被回絕，理由就在於害怕課業跟不上其他孩子，或是作業恐補不完，讓葉丙成無奈大嘆「我們這個社會，到底是怎麼回事？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 11:09:58｜2021-05-17 11:40:11
台大電機系教授葉丙成於今（17）日於個人臉書上發文，表示看到好幾個朋友，都想幫孩子請假，結果最反對的卻是孩子！他解釋，孩子們都擔心請假導致課業跟不上其他同學，「考試沒考到、作業補不完。」
葉丙成指出，自己看了實在很難過，「台灣的孩子，是怎麼被洗腦到覺得課業比自己的生命、比造成家中其他親人傳染的風險，還要更重要？」文末也沉重喊話，「孩子們把考試看得比命還重要，我們這個社會，到底是怎麼回事？」
貼文一曝光，就引來許多網友無奈留言，「家長的態度很重要！要跟他們說世界上很多事情比考試重要」、「今天想幫孩子請假，孩子立馬回『我的作業會補不完』真心酸」、「上一代扭曲的升學競爭與功利主義，毒害了這些孩子們對生活與生命的價值觀！而且大人也沒有給一個很好的典範讓他們學習」、「老實說其實不意外」、「真的好悲哀！學習是一輩子的，早些晚些又沒差，難到讀書比命重要嗎？」
據了解，雙北提升防疫警戒為三級後，今日台北市長柯文哲與新北市長侯友宜緊急宣布，表示因應疫情，從明（18）日至28日，高中以下學校停課但不停學。（編輯：陳雅雲）
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