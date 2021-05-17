雙北疫情嚴峻　陳其邁：高峰期應該還沒有到

COVID-19本土病例連兩日破百例，在防疫的前提下，高雄市議會也將在今（17）日下午進行黨團協商，商討大會是否休會，高雄市長陳其邁則表示，從每天幾乎都超過百個個案來公佈來看，認為雙北的疫情會越來越嚴重，簡單講，高峰期應該還沒有到。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-17 11:11:15｜2021-05-17 11:12:43
高雄市議會是否休會？陳其邁說，現在其他的縣市陸陸續續都有一些零星的一些個案，一些其他地區都已經有社區感染、社區傳播的現象，這疫情對高雄而言是非常嚴峻的挑戰，也希望能夠讓防疫人員有更多的時間來處理防疫工作。
陳其邁也宣布，從今天開始，每天固定都會召開防疫記者會對外說明最近狀況與政策，包括今日的高中生以下可請防疫假的或者民眾洽公等相關問題，因為現在上午還在議會總質詢，沒有辦法去去做一個系統性的處理，所以假如能夠有更多的時間，讓防疫的人員能夠好好處理的話，市府會表達感謝。
而針對確診個案1289，陳其邁指出，案1289匡列的採檢的總人數是323位，目前採檢全部都是陰性，但還是要等到隔離14天之後，再進行2採，目前有的是自主管理，有的是居家隔離，應該到5月27、28日左右，整個狀況才會解除。