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疫情嚴峻！媽媽出門買豆腐　丹妮婊姐怒：很多老人沒概念

▲丹妮婊姐的媽媽剛看完指揮中心記者會便要出門，立刻被她教訓。（圖／丹妮婊姐臉書）
▲丹妮婊姐的媽媽剛看完指揮中心記者會便要出門，立刻被她教訓。（圖／丹妮婊姐臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-17 11:39:18｜2021-05-17 12:42:24

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，雙北市也升級為第三級警戒，各縣市首長紛紛勸導民眾非必要勿外出，日前網紅丹妮婊姐表示疫情嚴峻下，自己的媽媽要出門買豆腐就被她砲轟，直言：「大家不要覺得我不孝順，我發現很多老人他們真的毫無概念。」

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▲丹妮婊姐曬出自家狗狗照片，坦言不僅自己媽媽，很多老人家都沒防疫概念。（圖／丹妮婊姐臉書）
▲丹妮婊姐曬出自家狗狗照片，坦言不僅自己媽媽，很多老人家都沒防疫概念。（圖／丹妮婊姐臉書）
丹妮婊姐日前在臉書發文表示確診數字很驚人，與媽媽一同看完疫情中心指揮官陳時中的記者會後，媽媽竟悠哉說：「我要來出門買家常豆腐。」此話一出讓丹妮婊姐怒氣值飆高，立刻羞辱自己媽媽一番，跟媽媽說：「你這麼肥，器官肯定也滿爛，年紀又大，你得到肺炎肯定沒機會翻身。而且你煮飯這麼難吃，有必要去買豆腐嗎？誰想吃你煮的啊，我想要叫外賣。」

▲丹妮婊姐呼籲非必要勿外出。（圖／丹妮婊姐臉書）
▲丹妮婊姐呼籲非必要勿外出。（圖／丹妮婊姐臉書）
其實不只自己的媽媽，丹妮婊姐發現很多老人真的毫無概念，指出：「這批人有個共同特徵就是生病都不看醫生的這一族群，就是覺得自己命特硬那種；再來第二個特徵就是完全不聽人講話，陳時中直播完還沒拆麥克風，我媽就已經要悠哉買家常豆腐了。」

最後丹妮婊姐也呼籲民眾非必要不要出門，「什麼叫必要？就這趟沒去會死掉歸西回老家的那種！」貼文曝光後，網友紛紛留言：「老人家耳朵有時候真的滿硬的」、「完全講中我的心聲」、「對！阿媽的甘仔店還給我群聚簽大家樂！直接報警」、「真的！我們老人也很欠管理。」

▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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