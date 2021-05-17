疫情嚴峻！媽媽出門買豆腐　丹妮婊姐怒：很多老人沒概念

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丹妮婊姐日前在臉書發文表示確診數字很驚人，與媽媽一同看完疫情中心指揮官陳時中的記者會後，媽媽竟悠哉說：「我要來出門買家常豆腐。」此話一出讓丹妮婊姐怒氣值飆高，立刻羞辱自己媽媽一番，跟媽媽說：「你這麼肥，器官肯定也滿爛，年紀又大，你得到肺炎肯定沒機會翻身。而且你煮飯這麼難吃，有必要去買豆腐嗎？誰想吃你煮的啊，我想要叫外賣。」
其實不只自己的媽媽，丹妮婊姐發現很多老人真的毫無概念，指出：「這批人有個共同特徵就是生病都不看醫生的這一族群，就是覺得自己命特硬那種；再來第二個特徵就是完全不聽人講話，陳時中直播完還沒拆麥克風，我媽就已經要悠哉買家常豆腐了。」
最後丹妮婊姐也呼籲民眾非必要不要出門，「什麼叫必要？就這趟沒去會死掉歸西回老家的那種！」貼文曝光後，網友紛紛留言：「老人家耳朵有時候真的滿硬的」、「完全講中我的心聲」、「對！阿媽的甘仔店還給我群聚簽大家樂！直接報警」、「真的！我們老人也很欠管理。」
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