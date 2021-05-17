三級警戒民眾狂往山上跑　原住民歌后呼籲：好好待在家！

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阿爆是排灣族原住民，她昨（16日）透露收到粉絲私訊，對方懇求：「請問一下可以幫忙呼籲一下，平地朋友不要因為疫情關係就覺得可以往山上走，部落也是很困擾，老人家也很恐慌遊客騎摩托車又是開車來登山，因為他們躲不了，感謝妳！」
收到私訊後，阿爆立刻轉發到臉書及IG，並表示：「來自部落的提醒，不要嚇到老人家，好好待在自己家。」同時補充：「部落大多是老小，醫療資源也有限，有些地方看個病就是一小時車程起跳，受感染會非常麻煩辛苦，麻煩大家告訴大家了吼 ！」
貼文一發布，引來千位網友按讚：「其實先前部落有在討論，遊客來山上玩都沒戴口罩的，老人家很在意」、「真的不要讓長者感染，很危險，很容易變重症」、「完全可以理解，部落有時候光下山到最近的『診所』就要一兩個小時，部落一個人確診，整村幾乎很難逃得掉，這種時刻大家就忍一忍吧！」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。