立院人流管控、異地上班　林志嘉：封城才採視訊會議

台灣本土疫情大爆發，雙北進入3級警戒；立法院今（17）日上午召開防疫會議，秘書長林志嘉在會後受訪時表示，所有委員會的隔板將於19日前裝設完畢，議場隔板則將於21日前完成設置，同時啟動異地辦公、針對委員會進行人流管控。林志嘉也指出，未來若「封城」且立院仍要保持運作時，才會採視訊會議。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-17 11:42:42｜2021-05-17 12:04:04
為因應防疫升級，立法院在今天上午召開防疫會議。林志嘉表示，在週三所有委員會正常開會之前，會將把隔板架設好、議場的隔板則會在週五前設置完成，並要求行政部門來開會時，盡量降低人數；同時針對委員會進行人流管控，一般委員會從50人降至40人，9樓大禮堂的大型委員會，則從80人降到70人。
林志嘉說，根據中央流行疫情指揮中心要求，將禁止所有會議中飲食；消毒、防疫措施都會隨時滾動修正，人事處也要求所有員工可以異地辦公，分流、彈性上班，今天應會發出公文，讓所有職員落實。
另外，目前還有70位委員沒有佈建資訊會議APP，資訊處會利用這段時間盡快佈建完，屆時真有必要做視訊會議時，可以準備就緒；至於何時會採用視訊進行會議？林志嘉表示，根據朝野協商達成的初步共識，視訊使用是如果有「封城」且立院還要保持開會，才用視訊會議。
此外，立院交通委員會召委陳素月、社會福利及環境衛生委員會召委陳瑩也於今日上午發出通知，為因應疫情升級，委員會停會一週。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。