台南市議會今起休會　延至5月28日後再開議

台南市議會目前正在召開定期會市政總質詢中，今（17）日台南市長黃偉哲率全體市府首長進行備詢，因應國內疫情嚴峻，議長郭信良表示，新冠肺炎疫情變化非常快速，為了不要讓台南市政兩頭燒，經過政黨協商決議，將今日起議程延至5月28日後再開議，以後視中央的疫情而定，市長黃偉哲也表示全力配合議會之決議。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-05-17 11:43:56
台南市議長郭信良坦言，這也是他擔任議員20多年來第一次遇到這種狀況，今日上午有和台中市議會和高雄市議會談清零計畫，因為現在正值市政總質詢，台南市政府要因應疫情嚴峻的需要，隨時發生任何狀況，另一方面又要應付議會的市政總質詢，因為不要讓台南市政府兩頭燒，就決定延會，遂決定延到5月28日，以後就視中央的疫情而定，郭信良並請衛生局協助針對議會民意代表及工作人員等高風險族群，儘速辦理篩檢，衛生局長許以霖表示，已經著手廣設篩檢站，會儘速安排篩檢作業，讓市民安心。
台南市長黃偉哲表示，市府與市議會是一體的，南市府全力配合市議會決定，為了許多市府團隊同仁，以及市議員能夠全力防疫，全力配合議會暫時延會至5月28日，在這段期間，南市府團隊也會做好充分準備，集中心力和所有的人力物力，來做好防疫，務必要保障市民朋友的健康和安全。
而針對有多位議員關心公祭是否繼續舉行，黃偉哲表示，像新北、台北很多縣市都暫停公祭，台南市也應該讓公祭暫停，家祭的部分就讓家屬自己決定，公祭的部分會要求所有的殯葬管理所，暫停公祭，所有機關行號、公職人物的公祭都不受理，台南市自即日到5月28日配合這個時程暫停公祭，如果之後疫情轉嚴峻的話也將機動地調整延長，疫情紓緩再行恢復。