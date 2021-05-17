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NBA／宿敵！Curry再度對決詹皇　兩人第5次在季後賽交手

LeBron James多次對決過海嘯兄弟
▲LeBron James多次對決過海嘯兄弟。（圖／取自95.7 Tweeter）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-17 12:01:27

過去在總冠軍賽4次上演的「騎勇大戰」，給予這一代的球迷帶來相當多的回憶，雖然物是人非，但當年的兩大球星本季將再度於附加賽交手，而一戰定生死的張力，也讓人更加期待這場比賽的到來。

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NBA例行賽最終戰，勇士率先在凌晨擊敗灰熊，確定搶下西區第8席次；之後湖人雖然戰勝鵜鶘，但由於金塊輸給拓荒者，他們還是排名第7，確定要透過附加賽來爭取晉級季後賽的名額。

在2015-18年間，騎士和勇士4次在總冠軍賽交手，勇士取得了3勝1敗的優勢；如今詹皇遠走湖人，而勇士王朝也進行了改組，當年的對戰組合已無緣再見，但「LeBron James VS Stephen Curry」的戲碼還是讓人相當期待。

湖人和勇士附加賽的勝者將在首輪對決太陽，輸者要和灰熊和馬刺之間的勝者再進行一場交手，贏的成為西區第8種子，首輪要和爵士進行系列賽。

另外，西區其他組合方面，第3 種子的金塊將和拓荒者進行大戰，而第4種子的快艇則將再度重演去年首輪戰獨行俠的戲碼。附加賽將在5月19日開打，湖人和勇士則會在20日進行對決。

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