NBA／宿敵！Curry再度對決詹皇 兩人第5次在季後賽交手
過去在總冠軍賽4次上演的「騎勇大戰」，給予這一代的球迷帶來相當多的回憶，雖然物是人非，但當年的兩大球星本季將再度於附加賽交手，而一戰定生死的張力，也讓人更加期待這場比賽的到來。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-17 12:01:27
NBA例行賽最終戰，勇士率先在凌晨擊敗灰熊，確定搶下西區第8席次；之後湖人雖然戰勝鵜鶘，但由於金塊輸給拓荒者，他們還是排名第7，確定要透過附加賽來爭取晉級季後賽的名額。
在2015-18年間，騎士和勇士4次在總冠軍賽交手，勇士取得了3勝1敗的優勢；如今詹皇遠走湖人，而勇士王朝也進行了改組，當年的對戰組合已無緣再見，但「LeBron James VS Stephen Curry」的戲碼還是讓人相當期待。
湖人和勇士附加賽的勝者將在首輪對決太陽，輸者要和灰熊和馬刺之間的勝者再進行一場交手，贏的成為西區第8種子，首輪要和爵士進行系列賽。
另外，西區其他組合方面，第3 種子的金塊將和拓荒者進行大戰，而第4種子的快艇則將再度重演去年首輪戰獨行俠的戲碼。附加賽將在5月19日開打，湖人和勇士則會在20日進行對決。