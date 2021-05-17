坦承院內7人確診　亞東醫院：目前無須封院

今（17）日爆出板橋亞東醫院發生院內感染，目前已知有7人確診，亞東醫院副院長邱冠明證實，該院內部的確有院內傳染鏈，目前除已經確診的個案外，該院已經匡列20名左右的接觸者，但到目前為止，包括部分同仁已經接受二次採檢，院內同仁都是陰性。
記者張志康/綜合報導
2021-05-17 12:12:40｜2021-05-17 12:13:52
邱冠明表示，上周收治一位與萬華群聚案相關的病患，在回溯檢查發現確診的病例，進一步疫調後，目前累計確診人數已達7人，其中包括1名看護、6名急診室或同病室、隔壁病室的病患。
至於最早確診的個案，邱冠明指出，目前正在加護病房治療中，屬於重症患者。
邱冠明證實，亞東醫院確有院內傳播鏈。不過他也強調，到目前為止，院內同仁採檢都呈陰性反應。
談到是否有封院的打算時，邱冠明表示，目前為止沒有這方面的考量，他指出，亞東醫院是醫學中心，且在疫情嚴峻的情況下，將持續配合新北市府及衛福部接收確診病患。
至於目前的收治量能，邱冠明坦誠，以目前國內迅猛的疫情來看，收治量能令人擔心。在指揮中心及衛福部的調配下，將輕症患者疏散至檢疫中心，才能夠擴大收治量能。
另外，邱冠明指出，由於疫情快速惡化，該院自上周便展開降載處置，已經暫停常規醫療處置，希望能夠容納更多確診案例。