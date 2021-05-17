媒體人爆確診數免罰？綠委：沒造假、別噴口水

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另外，立委江啟臣呼籲行政院長蘇貞昌接受中央指揮官、調度各部會，讓陳時中好好防疫。許智傑則批評國民黨是「精神錯亂」，一下子叫陳時中下台、又叫陳時中好好防疫，一下子叫蘇貞昌下台、又叫蘇貞昌當指揮官，現在是防疫緊急期間，希望大家盡量減少口水紛爭，團結讓台灣度過這波疫情的難關。
此外，高雄市長陳其邁建議曾和雙北確診者接觸者，都應註記健保卡。許智傑認為，陳其邁是公衛專業出身，之前擔任副院長任內統籌防疫相當有經驗，如果接觸者在健保卡有注記，第一線的醫生和醫療院所就可以提高警覺，應該有助於控制疫情，希望CDC研究採用陳其邁的建議。
在台灣疫情延燒的此時此刻，中國仍持續在國際上打壓台灣、多次利用疫苗利誘我邦交國。許智傑痛批：「中國真的很可惡，用疫情禍害世界，又利用疫苗威脅全世界！」提醒邦交國別步上智利、土耳其的後塵，打完中國疫苗確診數還爆增，同時也呼籲美國等民主陣線國家，針對急需疫苗的國家能一起伸出援手。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。