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媒體人爆確診數免罰？綠委：沒造假、別噴口水

許智傑
▲媒體人周玉蔻日前在臉書上指涉當日確診人數，遭網友撻伐。民進黨立委許智傑人認為周玉蔻並非造假，現在應團結防疫，別噴政治口水。（圖／許智傑辦公室提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-17 12:20:00｜2021-05-17 14:11:03

國內本土確診案例持續增加，民眾相當關心每天中央流行疫情指揮中心（CDC）記者會中所公布的確診數字；然而，資深媒體人周玉蔻昨日卻在個人臉書發文，提前CDC2小時透露當日確診人數，引發網友撻伐。事後，衛福部長、CDC指揮官陳時中雖質疑周玉蔻「為什麼知道」，但也表態說確診數應無違法；民進黨立委許智傑今（17）天則說，周玉蔻並未造假，希望大家不要再噴口水，一起團結防疫。

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針對周玉蔻擅自公布確診數字，陳時中說：「數目的話有違法嗎？數目？還是要請法制研究一下」被認為是自打嘴巴。許智傑表示，過去是因為有許多境外的假消息，惡意造成台灣社會紛擾，周玉蔻講確診數並沒有造假的問題，希望防疫緊急期間不要再噴口水，一起團結防疫。

另外，立委江啟臣呼籲行政院長蘇貞昌接受中央指揮官、調度各部會，讓陳時中好好防疫。許智傑則批評國民黨是「精神錯亂」，一下子叫陳時中下台、又叫陳時中好好防疫，一下子叫蘇貞昌下台、又叫蘇貞昌當指揮官，現在是防疫緊急期間，希望大家盡量減少口水紛爭，團結讓台灣度過這波疫情的難關。

此外，高雄市長陳其邁建議曾和雙北確診者接觸者，都應註記健保卡。許智傑認為，陳其邁是公衛專業出身，之前擔任副院長任內統籌防疫相當有經驗，如果接觸者在健保卡有注記，第一線的醫生和醫療院所就可以提高警覺，應該有助於控制疫情，希望CDC研究採用陳其邁的建議。

在台灣疫情延燒的此時此刻，中國仍持續在國際上打壓台灣、多次利用疫苗利誘我邦交國。許智傑痛批：「中國真的很可惡，用疫情禍害世界，又利用疫苗威脅全世界！」提醒邦交國別步上智利、土耳其的後塵，打完中國疫苗確診數還爆增，同時也呼籲美國等民主陣線國家，針對急需疫苗的國家能一起伸出援手。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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