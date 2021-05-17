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再創新高！新增206本土案例！比機師還早？有人4/6就有症狀

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-17 12:30:00

記者洪素卿／臺北報導

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疫情持續升溫，臺灣今天（16）一口氣新增206例本土案例。新增確診者仍以雙北居多，分別為臺北市89例、新北市97例、彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、臺中市1例。



值得注意的是，新增本土案例中，有患者4/6就出現症狀，症狀日期早於機師案例。引發懷疑是否代表在華航事件以前，新冠病毒就已經進入社區？但也有醫師認為，案例的症狀未必是新冠病毒引發，仍有待後續疫調或是血清抗體檢測才能進一步釐清。

此外，臺中市新增確診案例迄今並未確認其感染來源，也成為本波疫情的另一隱憂。

指揮官陳時中表示，昨日新增確診者個案居住縣市分別為臺北市89例（萬華58例）、新北市97例（板橋32例）、彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、臺中市1例。

其中茶藝館相關14例、宜蘭遊藝場相關1例、某社團相關2例、萬華活動史相關19例，相關疫情調查持續進行中．

至於4/6就出現症狀的案例，莊人祥指出，該個案並非萬華當地人，他是因為4/30、5/10月曾兩度到萬華遊玩，5/13收到細胞簡訊後、5/14赴醫院急診接受篩檢，因而在5/15確診。



臺中今天新增的本土案例，為大里區六十八歲男性、無固定工作、近期沒有北部或南部旅遊史，5/13日發病，出現發燒、嘔吐、全身倦怠等症狀，當天到診所就醫，直到昨天症狀加劇，至醫院採檢確診，已住院隔離治療，市長盧秀燕表示，特別的是這起確診個案目前感染源不明，強烈要求市民請戴好口罩，減少避免群聚。

由於這波新冠肺炎本土爆發案例已經擴及全臺八縣市，為了避免資訊落差、指揮中心也授權地方政府在充分保護個人資料的前提下、公布確診者足跡。



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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