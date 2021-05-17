  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

黃子佼被誤會「看謎片」　寫歌給孟耿如藏親密暱稱

▲黃子佼（左）秘密寫歌給愛妻孟耿如。（圖／大鵬傳播提供） 
▲黃子佼（左）祕密寫歌給愛妻孟耿如。（圖／大鵬傳播提供） 

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-17 21:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，讓黃子佼的婚宴一波三折，本因疫情取消婚宴改辦家宴，沒想到卻又被日前的疫情給打亂，家宴也取消了，不過黃子佼卻偷偷瞞著愛妻孟耿如寫歌，歌詞中還有彼此的親密暱稱，有趣的是黃子佼一度差點被發現，還被孟耿如誤會「他在看謎片」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃子佼（右）發行單曲送孟耿如。（圖／大鵬傳播提供） 
▲黃子佼（右）發行單曲送孟耿如。（圖／大鵬傳播提供） 
黃子佼寫下歌曲《如佼似漆》，希望在疫情當下透過溫馨意念傳遞愛與能量撫慰大家抗疫時期的不安，歌詞中萬梗齊發，把愛孟耿如的藏頭詩，他們兩個對彼此的祕密綽號「五行雞」、「水養雞」都大公開。

MV則是從他們交往7年來1萬多張照片中精挑細選100張來堆疊，藉由MV回憶兩人愛的足跡。為此挑照片過程中黃子佼自稱「老花眼加重」，也因為祕密籌備，瞞了孟耿如一個多月，有幾次差點被發現，讓孟耿如以為他在看謎片！

▲黃子佼（左）與孟耿如婚紗照。（圖／大鵬傳播提供） 
▲黃子佼（左）與孟耿如婚紗照。（圖／大鵬傳播提供） 
值得一提的是，他們認識第1張合照也放在裡面，這張是在節目《小燕之夜》的後台合照，當時第一次見面還沒交往，為小燕姐節目結緣讓小燕姐真的是冥冥中的「媒人」！而小燕姐得知黃子佼寫歌，決定贊助所有寫歌製作及MV費用，也讓黃子佼超級感謝恩師！

▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
85.86%14.14%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
98.11%1.89%
2021-05-17-2021-05-19

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.46%2.54%
2021-05-14-2021-05-17
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀