台中獲准公布無案號確診小六學生 匡列接觸師生51人

台中市西屯區重慶國小昨晚傳出一名小六學生確診，教育局緊急通知該校師生今日起至5月31日停課，改採視訊教學方式辦理外，今天上午由市長盧秀燕親自主持記者會，說明確診個案與足跡。盧秀燕強調，這例個案在中央還沒有編號，因為是學生確診，牽涉到停課、線上教學事宜，昨晚請求中央特准先行公佈。





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▲台中獲准公布無案號確診小六學生，並完成止跡疫調。（圖／市府提供）

盧秀燕指出，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，授權縣市政府公布確診病患公共場所活動史。不過，確診個案仍由中央先公布。台中市為爭取時效，在取得中央特准後，於昨晚深夜11點多發出訊息，說明重慶國小有確診個案，今起停止上課，全校學生改採線上教學。





衛生局長曾梓展說，昨晚由他與疾管署副署長莊人祥聯絡，表達台中市發現小六女童確診，因為確診女童還無案號，加上牽涉的師生人數多，今天上午會率先公布足跡。曾梓展說，副署長說OK，因此上午先公布無案號的確診個案足跡。



