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台中獲准公布無案號確診小六學生 匡列接觸師生51人

台中獲准公布無案號確診小六學生 並完成足跡疫調
▲台中發生首例學生確診個案，台中市長今天主持記者會說明個案及疫調情形。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-17 12:41:46

台中市西屯區重慶國小昨晚傳出一名小六學生確診，教育局緊急通知該校師生今日起至5月31日停課，改採視訊教學方式辦理外，今天上午由市長盧秀燕親自主持記者會，說明確診個案與足跡。盧秀燕強調，這例個案在中央還沒有編號，因為是學生確診，牽涉到停課、線上教學事宜，昨晚請求中央特准先行公佈。

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台中市傳出首例學生確診，事關重大，盧市長與相關防疫人員昨晚漏夜疫調，該名小六確診個案，近日無出國史，5月8日至9日與母親及住宜蘭的外婆參加台北進香團，途經高雄、台南、苗栗竹南等宮廟，9日晚間抵台北，女童母親先行返回台中，女童與外婆至宜蘭過夜， 10日再由外婆接回台中。

之後，女童5月11日至14日在學校上課，下課即返家，因北部群聚感染事件，15日與家人至醫院採檢，16日檢驗結果顯示，女童及外婆確診，二位都是無症狀感染者，晚間由救護車載送至醫院收住隔離，母親為陰性。

▲台中獲准公布無案號確診小六學生，並完成止跡疫調。（圖／市府提供）
▲台中獲准公布無案號確診小六學生，並完成止跡疫調。（圖／市府提供）
 

市府並公布確診小六學生，5月12日至16日涉及公共場所活動史，前三天都是上午7時至7時30至米奇堡早餐店，之後到學校留至晚上6時。16日早上9時至10時間至7-11超商文華門市。初步匡列個案接觸者須居家隔離人數包括教師9位、學生42人，學校其餘師生自主健康管理至5月31日，市府持續疫調，隨時向外界說明。

盧秀燕指出，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，授權縣市政府公布確診病患公共場所活動史。不過，確診個案仍由中央先公布。台中市為爭取時效，在取得中央特准後，於昨晚深夜11點多發出訊息，說明重慶國小有確診個案，今起停止上課，全校學生改採線上教學。

衛生局長曾梓展說，昨晚由他與疾管署副署長莊人祥聯絡，表達台中市發現小六女童確診，因為確診女童還無案號，加上牽涉的師生人數多，今天上午會率先公布足跡。曾梓展說，副署長說OK，因此上午先公布無案號的確診個案足跡。

教育局長楊振昇指出，經昨晚緊急通知，今日重慶國小師生皆無到校上課，市府超前部署已要求學校做好線上教學準備，昨日重慶國小校長也立前通知請老師做好2週線上學習教學計畫，學生停課不停學，此外，該校學童自主健康管理期間不能到安親班或補習班，避免防疫產生破口；環保局長陳宏益表示，今日上午6時前已於重慶國小及周邊完成清消作業，後續隨疫調狀況，持續加強環境消毒。

 

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