我是廣告 請繼續往下閱讀
病毒變化與傳播速度遠超出預期掌握與想像，身處疫情嚴重的板橋地區的台藝大，校園也證實出現一名陽性確診個案，校方趕緊加強校園消毒。
校長陳志誠公開一封給全校師生的信，內容提到：「確診學生已經依照防疫規定進行隔離治療，校方後續也會展開一系列的防疫機制，例如強化全校消毒作業等等，防疫視同作戰，校長在這裡懇請大家，在此嚴峻時刻請不要恐慌，一定要提高警覺。」
另外，輔仁大學也因進修推廣部有一名學生確診，昨天進行全校大消毒，校方強調，這名學生在確診前1、2天並未到校上課，此外，學校自5月15日至30日全面採取遠距上課，除部分住宿學生留校外，所有學生都不需到校上課，也提醒學生非必要儘量不要出門。
第三警戒的雙北地區，國中、高中3年級學生今起停課至少2周，包含重災區萬華4間小學停課，但陸續確實有不少校園都傳出有學生確診，包含台藝大、耕莘專校等，大專院校多數都啟動遠距教學。
對於許多家長打算自行為孩子請假，教育部國民及學前教育署長彭富源說：「學生因疫情請假，不列入出缺席計算，也不會因此扣分。」至於有到學校師生更應該落實配戴口罩、勤洗手、加強消毒等工作。
針對目前各縣市停課的學校做整理：
基隆市：國三生、高三生明天起停課
基隆市府一早也立即宣布，國三生、高三生明天起停課！
全文：疫情即時／圍堵疫情！基隆也宣布國三生、高三生明天起停課！
台北市：國高中以下全面停課至5/28
台北市長柯文哲也表示，因應疫情升高，國高中以下，包括小學、幼稚園、安親班、補習班、托嬰先停兩週到 5/28。 台北市長柯文哲表示，因疫情持續升溫，從快篩站的數字跟臨床觀察，發現疫情持續升高，所以立即宣布明天起，台北市全境國高中以下，包括小學、幼稚園、安親班、補習班、托嬰先停兩週到 5/28，隨疫情滾動調整！
全文：疫情即時／北市全境國高中以下全面停課至 5/28！柯文哲：快篩、臨床觀察疫情仍在持續升高！
新北市:馬偕、耕莘停課，國高中以下全面停課至5/28
- 馬偕專校三芝校區停課2周。
- 耕莘健康管理專科學校新店校區停課1周。
- 新北市政府17日緊急於10時30分召開防疫因應記者會，侯友宜宣布已經與台北市長柯文哲達成共識，雙北高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。
桃園市：國三、高三學生可不必到校
- 南崁國中停課2周。
- 莊敬國小停課2周。
- 市府今日召開防疫會議宣布，2間學校已於今早消毒，並基於防疫考量，全市國三、高三學生可不必到校。
新竹市：國三、高三可請假
- 繼雙北、高雄宣布為了兼顧防疫與學習，高中三年級、國中三年級畢業班學生可向學校請假不到校上課後，新竹縣市稍早也跟進了。另外，教育處提醒各校，針對請防疫假未到校學生，需追蹤學生學習情況與健康狀況。
苗栗縣
- 大倫國中2班停課2周。
- 重慶國小停課2周。
- 彰泰國中停課2周。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 【不斷更新】雙北全面停課！全台縣市部分學校停課一覽表
疫情即時／小孩停課家長可以請防疫照顧假嗎？學校有人確診怎麼自保？關於停課的 5 大 QA