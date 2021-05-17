勞動局：12歲以下學生停課　父母其中1人可請防疫照顧假

因應新冠肺炎疫情在北台灣逐漸擴散，台北市與新北市政府今（17）日上午也共同宣布，明天起高中職以下（含）學校停課至28日，希望能降低校園群聚感染的風險。而針對學生停課在家，北市勞動局也指出，若因為停課而產生照顧子女需求者，家長其中1人可向雇主申請防疫照顧假。





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勞動局表示，因應防疫需求，並且並且配合教育單位停課通知，為避免「12歲以下」學童無人照顧，或者就讀國高中「持有身心障礙證明」之子女照顧需求，或是就讀短期補習班、幼兒園及兒童照顧服務中心等教育機構，幼童比照高級中等以下學校規定停課者，或家長自主替幼兒請假，而產生照顧子女需求者，家長其中1人可向雇主申請防疫照顧假。





勞動局指出，若是不適用前述防疫照顧假者，如果家長仍有需求，可以申請「家庭照顧假」，全年以7日計算，而家庭照顧假薪資依事假規定，雇主可不給予薪資，但不可以因為勞工請「家庭照顧假」而視為缺勤，影響全勤獎金考績或其他不利處分。





勞動局長陳信瑜表示，雇主應該依指揮中心的企業指引，作好員工的健康管理，多多利用科技工具，員工如果有不舒服或是照顧家人的需求，都應該讓員工可以請假；如果雇主因為超前部署，要求勞工去進行篩檢或是自我隔離，都屬於可以歸責雇主的情形，應該要照給薪水，以免爭議。



