133名確診送集中檢疫　陳時中：緩衝區對醫療、社會較好

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前是「加強版集中檢疫所」，現在有24小時護理人員進駐，以電話或是視訊 來評估病患狀況，目前是安置無症狀或是症狀輕微的病患，相關確診者如果有需要服藥，會有醫院醫事人員負責提供藥物治療。
羅一鈞表示，目前集中檢疫所總共有133位確診者，現在先安置加強版集中檢疫所，總共128位新確診、無症狀病患，另有5位，是確診後因符合醫院一定標準，發病日超過10天以上，且經評估不具傳染力者。
羅一鈞提到，目前還有至少200多間類似集中檢疫所可以收治病患，如果在集中檢疫有所症狀，會有醫師來做診療評估是否轉送醫院。
指揮官陳時中也提到，是否建方艙醫院？他說目前沒有這樣的規劃，目前已集中檢疫所收治輕症、無症狀病患，是因為有可能有感染的要做區隔開來，在集中檢疫所做緩衝區，對醫療量能跟社會保護是比較好的做法。另外陳也透露，疫苗還是沒有新進度，有會對外跟大家報告。
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