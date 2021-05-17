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133名確診送集中檢疫　陳時中：緩衝區對醫療、社會較好

▲陸軍33化兵群協助萬華快篩點大消毒，守護國人健康。(圖／翻攝自青年日報臉書)
▲陸軍33化兵群協助萬華快篩點大消毒，守護國人健康。(圖／翻攝自青年日報臉書)

記者劉雅文/台北報導

2021-05-17 14:33:11｜2021-05-17 15:28:19

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（17日）天又捎來壞消息，今日單日暴增333名本土確診案例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前部分輕症跟無症狀病患，將先送往集中檢疫所。

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陳時中強調，集中檢疫所裡面至少一人一室、有相關護理人員，可以做相關健康監測，緊急大量病人的時候，如果醫院沒有事先做好，可能引發院內感染，但是長期放在家裡，也會引發親密家人感染，所以集中檢疫所緩衝區的設計，對社會對醫療都是比較好的安排。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前是「加強版集中檢疫所」，現在有24小時護理人員進駐，以電話或是視訊 來評估病患狀況，目前是安置無症狀或是症狀輕微的病患，相關確診者如果有需要服藥，會有醫院醫事人員負責提供藥物治療。

羅一鈞表示，目前集中檢疫所總共有133位確診者，現在先安置加強版集中檢疫所，總共128位新確診、無症狀病患，另有5位，是確診後因符合醫院一定標準，發病日超過10天以上，且經評估不具傳染力者。

羅一鈞提到，目前還有至少200多間類似集中檢疫所可以收治病患，如果在集中檢疫有所症狀，會有醫師來做診療評估是否轉送醫院。

指揮官陳時中也提到，是否建方艙醫院？他說目前沒有這樣的規劃，目前已集中檢疫所收治輕症、無症狀病患，是因為有可能有感染的要做區隔開來，在集中檢疫所做緩衝區，對醫療量能跟社會保護是比較好的做法。另外陳也透露，疫苗還是沒有新進度，有會對外跟大家報告。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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