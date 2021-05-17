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屏東打擊黑幫　掃蕩暴力治平對象槍枝藥頭犯罪組織

屏東打擊黑幫　掃蕩暴力治平對象槍枝藥頭犯罪組織
▲屏東警力進行第2波掃蕩行動，除臨檢轄內111處黑幫、窯口和圍事、經營場所外，統計查獲治平對象2名、共犯20名。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.17）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-17 15:30:00

屏東陸續發生暴力討債、鬥毆及販毒案件，動員全縣警力進行第2波掃蕩行動。除臨檢轄內111處黑幫、窯口和圍事、經營場所外，統計查獲治平對象2名、共犯20名，查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制2件2人，非法槍枝3枝、販毒藥頭3名、查扣毒品咖啡包166包，並緝獲警政署「緝逃專案」2名重要案犯；檢肅到案嫌犯中，3名經法院裁定羈押、2名發監執行。

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▲屏東分局查獲某洗車場押人案，查緝宋姓等3名嫌犯到案，3嫌均遭法院裁押，並起獲3把非制式手槍、子彈10顆及毒品咖啡包等贓證物。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲查緝宋姓等3名嫌犯到案，3嫌均遭法院裁押，並起獲3把非制式手槍、子彈10顆及毒品咖啡包等贓證物。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.17）
屏東分局查獲屏東市某洗車場於4月初發生押人案，經查係以宋姓為首暴力集團為催討債務，夥同2名共犯駕車將被害人押走，並以木棍毆打成傷，經屏東分局報請檢察官指揮偵辦並向法院聲准搜索票，查緝宋姓等3名嫌犯到案，3嫌均遭法院裁押，並起獲3把非制式手槍、子彈10顆及毒品咖啡包等贓證物。

恆春分局查獲以潘姓為首暴力集團，因與被害人有債務糾紛，於4月間糾眾強押被害人毆打後棄置於偏僻道路，經恆春分局於案發當日拘獲潘姓主嫌及2名共犯到案，並持續蒐報不法事證，於5月11日發動第二波掃蕩，將主嫌及4名共犯拘提到案，澈底瓦解該犯罪暴力集團。

枋寮分局5月12日查獲以程姓為首暴力集團，程嫌性格暴戾經常與人發生糾紛或口角衝突，即糾眾以暴力毆打被害人，計在枋寮犯下4起暴力犯行，經聲准拘票，拘提程姓主嫌及13名共犯到案。

內埔分局經組專案小組網路巡邏時發現徐姓嫌犯於網路販售毒品，報請檢察官指揮偵辦，5月13日見時機成熟後收網查緝藥頭2人到案，查扣毒品咖啡包100包、手機2支及K盤等證物。

▲內埔分局經組專案小組網路巡邏時發現徐姓嫌犯於網路販售毒品，查緝藥頭2人到案，查扣毒品咖啡包100包、手機2支及K盤等證物。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲查獲徐姓嫌犯於網路販售毒品，查緝藥頭2人到案，查扣毒品咖啡包100包、手機2支及K盤等證物。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.17）
屏東縣政府警察局局長李文章表示，治安工作沒有假期，為有效遏制幫派分子囂張氣焰，將持續執行掃黑工作，絕不允許黑幫趁疫在屏東作亂。

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