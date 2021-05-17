  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

第3級警戒前晚還在夜店接吻！網紅5點聲明「我也怕疫情」

▲高雄疫情警戒至第二級時，網紅小哥哥艾里卻在夜店與女生接吻。（圖／翻攝小哥哥艾里IG）
▲高雄疫情警戒至第二級時，網紅小哥哥艾里卻在夜店與女生接吻。（圖／翻攝小哥哥艾里IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-17 13:53:43｜2021-05-17 14:01:41

網紅小哥哥艾里在IG擁有21.1萬粉絲，他14日在高雄參加夜店活動，被拍到和另一女子當眾接吻，引起網友一片罵聲，甚至被說是開「性愛派對」。對此，他17日在IG發文還原時間軸並聲明5點，表示該夜店活動是在高雄宣布第三級前一天的活動，直言：「我明白大家害怕疫情的感受，真的！我自己難道就不是嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小哥哥艾里被拍到在高雄夜店與一名女子接吻。（圖／翻攝IG）
▲小哥哥艾里被拍到在高雄夜店與一名女子接吻。（圖／翻攝IG）
小哥哥艾里在IG發文列5點澄清，首先他先向造成困擾的人道歉，表示自己已經取消所有5月15日後的通告、活動及拍攝，第二是他參加的活動是5月14日，但5月15日高雄才宣布八大行業暫停營業，指出網友看到的IG限時動態，有些是在台北市政府宣布第三級警戒前就出席的活動，「我不明白為何有人會覺得政府都宣布停業了，還能開什麼性愛派對的評論，到底哪來的性愛派對？」

▲小哥哥艾里發5點聲明並道歉。（圖／翻攝小哥哥艾里IG）
▲小哥哥艾里發5點聲明並道歉。（圖／翻攝小哥哥艾里IG）
小哥哥艾里接著解釋疫情持續延燒，自己也會感到害怕，至於封鎖留言部份，他尊重發言但有些是言語羞辱、人身攻擊跟酸民無限上綱的言論攻擊，「不喜歡你的人，不管你做什麼，就是不喜歡你。」最後他也期許大家都能挺過疫情，做錯的地方也一定虛心修正、改善。

貼文曝光後，網友紛紛留言鼓勵，但有網友指出做錯事道歉雖然值得鼓勵，但高雄市府早在5月11日就宣布提升疫情警戒至第二級，原則上是需要停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，等於小哥哥艾里的第二點聲明是無效，且就算沒有暫停八大行業，沒有戴口罩就是民眾會擔憂的事。

▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.89%11.11%
2021-05-17-2021-05-20

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.41%2.59%
2021-05-14-2021-05-17
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀