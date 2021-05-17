第3級警戒前晚還在夜店接吻！網紅5點聲明「我也怕疫情」

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小哥哥艾里在IG發文列5點澄清，首先他先向造成困擾的人道歉，表示自己已經取消所有5月15日後的通告、活動及拍攝，第二是他參加的活動是5月14日，但5月15日高雄才宣布八大行業暫停營業，指出網友看到的IG限時動態，有些是在台北市政府宣布第三級警戒前就出席的活動，「我不明白為何有人會覺得政府都宣布停業了，還能開什麼性愛派對的評論，到底哪來的性愛派對？」
小哥哥艾里接著解釋疫情持續延燒，自己也會感到害怕，至於封鎖留言部份，他尊重發言但有些是言語羞辱、人身攻擊跟酸民無限上綱的言論攻擊，「不喜歡你的人，不管你做什麼，就是不喜歡你。」最後他也期許大家都能挺過疫情，做錯的地方也一定虛心修正、改善。
貼文曝光後，網友紛紛留言鼓勵，但有網友指出做錯事道歉雖然值得鼓勵，但高雄市府早在5月11日就宣布提升疫情警戒至第二級，原則上是需要停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，等於小哥哥艾里的第二點聲明是無效，且就算沒有暫停八大行業，沒有戴口罩就是民眾會擔憂的事。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。