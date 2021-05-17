葳格照顧教職員工 斥資百萬元貼補施打疫苗及疫苗險

國內本土疫情嚴峻，校園防疫措施加嚴升級外，葳格教育集團為照顧師生健康，打造學子安心、家長放心學習環境，在家長會全力支持下，今日由葳格中學校長張祝芬宣布，提供全體系近千名教職員工疫苗施打與疫苗險補助，預估總費用約百萬元，全力為防疫盡一份社會責任。





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台中已傳出學生確診個案，校園防疫更形緊迫，葳格教育集團主動防疫升級，自幼兒園以至高中各校區，包括教室、辦公室與運動場所等，已利用假日全面完成清消，並嚴格管控出入校園。位於北屯區的葳格國際學校高中部與小學部分流出入外，也要求師生全程配戴口罩上課，打造最安全學習環 。





▲葳格中學打造安全學習環境，防疫措施升級，校區定時清消，出入嚴格控管。（圖／校方提供）

葳格中學校長張祝芬表示，維護教職員工健康，能讓學生及家長安心與放心學習，為此，校方決定補貼全體教職員工接種自費COVID-19疫苗，並搭配相關疫苗險，估計受惠教職員工近千人，約須百萬元的相關費用，全額由葳格教育集團與家長會進行補貼支持。





張祝芬表示，目前本土疫情嚴峻，校方會配合政府徵調疫苗政策，所以，這項補助措施是無期限的，待後續疫苗數量足夠，政府鼓勵自費施打疫苗時，同仁皆可申請補助施打。此外，校方還補助同仁投保疫苗險，讓擔心施打疫苗會有不適反應同仁，多個保障。





▲葳格已完成Apple教師認證、並建置完成Google Classroom 學習教室，即使迫於疫情停課，也能順利遠距教學讓學生學習不停歇。（圖／校方提供）

疫情蔓延中，葳格認為，隨著盧秀燕市長發布十一類型場所即日起開始停止營業，對家長與學子影響最大的區塊，恐怕還是之後學校的正常運行。對此，張校長表示，葳格已經準備好了，即使因疫情所迫必須停課，學習也不停歇。





因為，對於全校都完成Apple教師認證、並建置完成Google Classroom 學習教室與內容的葳格而言，停課不停學是早已完整準備好的區塊，葳格可以順利提供遠距教學，讓學生學習不停歇。



