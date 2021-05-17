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疫情即時／雙北高中以下全面停課！全台 6 縣市部分學校停課一覽表
教育部：請假學生請待在家、勿亂跑
教育部表示，即使是自行請假的學生，還是要盡量待在家，落實防疫措施，不要因為請假就亂跑。教育部也有許多雲端學習資源可以運用，能規劃在家學習進度，落實遠端學習。
- 教育雲線上教學便利包：https://bit.ly/3uVkbCm
- 疫起線上看：https://bit.ly/2RmKJy1
全體措施
- 教職員工、學生在校上班／上課期間，以「全程佩戴口罩」為原則。除用餐、體育課或有特殊情況者等例外。
- 高中以下社團課及課後輔導班應做實名制、量測體溫、確實佩戴口罩、維持教學場域之室內通風，如有症狀應儘速就醫不上課，無法落實應停課。
- 全國中小學校園停止對外開放，大專校院由各校自行衡量，如對外開放，人員進入學校全面量測體溫，採實聯制並全程佩戴口罩。於人員出入密集地點規劃單一出入口，並設置體溫測量站。
- 100人以上大班，採分班上課或遠距教學，掌握學生到課狀況、學習情形、檢核教學成效。宣導減少聚會及區域間的非必要移動。
- 補習班及兒童課後照顧服務中心應做實名制、量測體溫、確實佩戴口罩、維持教學場域之室內通風，如有症狀應儘速就醫不上課，無法落實則停課。
- 畢業典禮、畢業旅行、校外教學等活動辦理原則，依「中央流行疫情指揮中心」規定評估，並依各縣市防疫措施辦理；無法達到防疫標準者，延後辦理或停辦。屬第三級警戒區域（新北市、臺北市）， 前述活動應延後或停辦。
畢業典禮建議採線上轉播方式。
- 請持續依據指揮中心最新防疫措施辦理
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 即時疫情／教育部：全國學生可請防疫假、不扣成績
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