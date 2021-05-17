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即時疫情／教育部：全國學生可請防疫假、不扣成績

即時疫情／教育部：全國學生可請防疫假、不扣成績
即時疫情／教育部：全國學生可請防疫假、不扣成績

Heho健康

2021-05-17 14:01:30



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台灣本土疫情在 5 月 16 日來到了史無前例的 206 個個案，台北市、新北市也進入三級警戒，確診的學生人數越來越多，各縣市基本上都陸續宣布停課。但在還沒有宣布停課的時候，如果家長想幫小孩請假，會不會影響到成績？教育部則在 5 月 17 日宣布，「高中職以下同學基於防疫目的請假者，學校應予以准假，不納入出缺勤紀錄，不扣減學業成績評量。」

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教育部：請假學生請待在家、勿亂跑

教育部表示，即使是自行請假的學生，還是要盡量待在家，落實防疫措施，不要因為請假就亂跑。教育部也有許多雲端學習資源可以運用，能規劃在家學習進度，落實遠端學習。

  • 教育雲線上教學便利包：https://bit.ly/3uVkbCm
  • 疫起線上看：https://bit.ly/2RmKJy1
七大校園防疫措施

全體措施

  1. 教職員工、學生在校上班／上課期間，以「全程佩戴口罩」為原則。除用餐、體育課或有特殊情況者等例外。
  2. 高中以下社團課及課後輔導班應做實名制、量測體溫、確實佩戴口罩、維持教學場域之室內通風，如有症狀應儘速就醫不上課，無法落實應停課。
  3. 全國中小學校園停止對外開放，大專校院由各校自行衡量，如對外開放，人員進入學校全面量測體溫，採實聯制並全程佩戴口罩。於人員出入密集地點規劃單一出入口，並設置體溫測量站。
  4. 100人以上大班，採分班上課或遠距教學，掌握學生到課狀況、學習情形、檢核教學成效。宣導減少聚會及區域間的非必要移動。
  5. 補習班及兒童課後照顧服務中心應做實名制、量測體溫、確實佩戴口罩、維持教學場域之室內通風，如有症狀應儘速就醫不上課，無法落實則停課。
  6. 畢業典禮、畢業旅行、校外教學等活動辦理原則，依「中央流行疫情指揮中心」規定評估，並依各縣市防疫措施辦理；無法達到防疫標準者，延後辦理或停辦。屬第三級警戒區域（新北市、臺北市）， 前述活動應延後或停辦。
    畢業典禮建議採線上轉播方式。
  7. 請持續依據指揮中心最新防疫措施辦理
文、圖／盧映慈



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 即時疫情／教育部：全國學生可請防疫假、不扣成績

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