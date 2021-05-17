防堵疫情衛福部分組上班　陳時中笑答：我沒辦法切一半

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另外，鑒於國際及國內COVID-19疫情升溫，為維護國內防疫安全及確保國人健康，指揮中心今天也宣布，我國自5月19日零時起(當地搭機時間)邊境嚴管措施如下：(一)未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外。(二)暫停旅客來台轉機。且上述措施至6月18日止，將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）