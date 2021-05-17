防堵疫情衛福部分組上班 陳時中笑答：我沒辦法切一半
國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天又捎來壞消息，今日單日暴增333名本土確診案例。根據了解，經濟部今（17）日指出，有一位同仁因曾前往特定疫情熱區附近，進行採檢後確診。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-17 15:24:38｜2021-05-17 15:28:58
經濟部表示，接獲消息後隨即啟動分區辦公應變機制，已於今日展開本部分區辦公(分二區)相關作業，未來兩區人員杜絶越區交流，實體公文嚴禁跨區分流，必要的會議將盡量採視訊方式辦理。
面對本土疫情嚴峻，指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥都提到，衛福部跟內政部都已經採用分組辦公，對此有媒體追問陳時中的辦公情況，陳時中笑答：「我沒辦法切一半」。陳時中表示，他沒辦法切一半，但是次長有做分組。
另外，鑒於國際及國內COVID-19疫情升溫，為維護國內防疫安全及確保國人健康，指揮中心今天也宣布，我國自5月19日零時起(當地搭機時間)邊境嚴管措施如下：(一)未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外。(二)暫停旅客來台轉機。且上述措施至6月18日止，將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。