大寮區新厝路下水道新建工程 預計111年4月底汛期前完工
為改善高雄市大寮區新厝路淹水問題，高雄市長陳其邁上任後立即前往視察，經水利局提報中央營建署補助經費並辦理「高雄市大寮區新厝路雨水下水道新建工程」，總工程經費約4000萬元並於日前開工，預計111年4月底汛期前完工。完工後可透過新建雨水設施收納雨水，排往下游林園排水，大幅改善新厝橋至新厝路163巷路段積淹水情形及安全優質的行車路線。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-17 14:30:00
大寮區新厝路為大寮小港間重要聯絡道路且行車人數眾多，近年瞬間豪大雨事件，常造成新厝路積淹水高度至四分之一輪胎高，影響用路人行車安全。市長陳其邁於109年8月豪雨期間率水利局團隊至現場瞭解淹水問題，工程已於110年4月30日開工，預計111年4月底汛期前完工。
水利局表示，近年來因新厝路周邊土地快速發展且受極端氣候影響，現況新厝路排水設施斷面尺寸過小，已無法負荷收納瞬間豪大雨量，為改善新厝路淹水問題，水利局預計於新厝路新建雨水下水道(寬2.5公尺、深2.5公尺、長度397公尺)及南側人行道旁收納溝(寬0.6公尺、深1.0公尺、長度271公尺)，預期完工後可透過新建雨水設施收納雨水，排往下游林園排水，大幅改善新厝橋至新厝路163巷路段積淹水情形。
水利局目前除辦理管線試挖及破堤作業，也提醒用路人後續新厝路施工開挖期間(110年6月15日~111年4月30日)將封閉新厝路快車道(往大寮方向)，呼籲往來民眾行經施工路段時，請遵守現場交維人員指揮並注意指示標誌慢行通過，造成通行不便之處，再請民眾多多體諒。