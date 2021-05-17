台股午盤一度跌逾600點 終場收15353點、傳產慘綠
國內本土疫情延燒，昨（16）日單日新增206例本土病例，雙北今（17）日也宣布高中以下全面停課，使台北股市今日開低走低，早盤跌超過500多點，午盤過後一度跌近670點，終場跌473點，跌2.9%，收在15353點，成交金額來到4801億元。電子股後繼無力，傳產族群一片慘綠。
記者許家禎／台北報導
2021-05-17 13:56:28
新冠肺炎疫情嚴峻，雙北市公告高中以下全面停課，疫情似乎有蔓延跡象。台北股市今日開盤沒多久就跌逾500點，之後雖一度收斂，但宣布停課後指數又回落，午盤下殺669點，來到15159點。終場跌473點，跌2.9%，收在15353點，成交金額來到4801億元。
權值股台積電終場跌8元，來到549元。鴻海跌6%，來到98.2元。力積電跌9%、國巨與緯創跌超過5%。群創、宸鴻跌停。聯發科逆勢走揚，漲2%，來到914元。
而傳產今日也成重災區，國喬、中石化、燁輝、新光鋼、榮成、第一鋼、陽明、長榮、聯成、台聚趴地跌停。但防疫概念股恆大、台耀、雃博、杏輝、美德醫、美吾華、高端疫苗、永日、新麗、南六奔漲停鎖住。宅經濟概念股也紅通通，網龍、橘子、宅配通、東森、愛之味、富邦媒同樣飆漲停。
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