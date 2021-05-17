7個月護理孕妻加班！早班掛號「直衝1百」　網淚喊別去了

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原PO指出，大熱天不但要全副武裝，穿上隔離衣、眼鏡等裝備，還要應付各種奇怪的掛號民眾，聽說今天篩檢人數創新高，因此老婆最後被找去加班。他透露，很多北部人來玩之後，發燒不舒服就跑來篩檢，而篩檢站也很簡陋，感覺十分危險，他強調「在這種非常時期，請大家口罩戴好，可以待在家裡都不要出門」。
貼文曝光後，網友們紛紛驚呼，「七個月找去加班是怎樣？」、「懷孕還去上班？而且還疫區」、「孕婦不要上班啦」、「拜託叫老婆別去QQ」、「這病最危險的是孕婦，老人都才排第二」、「錢可以不賺命只有一條」、「這個不能跟上面商量一下嗎？都懷胎七月了」、「辛苦了，還是請假比較安全啦」、「孕婦別去上班了啦，體貼一下老婆」。
事後，原PO也補充，自己和老婆都要輪班，只是他今天剛好休假，原本跟老婆說「要不要乾脆不要去算了」，不過對方可能是捨不得醫院的夥伴，因此選擇去加班，但也不會讓孕婦去篩檢站，只是還是有風險。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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