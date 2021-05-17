  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

7個月護理孕妻加班！早班掛號「直衝1百」　網淚喊別去了

▲一名女網友發文抱怨，表示她從懷孕生子到坐月子，婆婆不但什麼忙都沒幫，反而還吃完她娘家爸爸煮的麻油雞，貼文一出掀起眾怒。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲就有網友表示，已懷孕七個多月的老婆是急診護理師，因為本土大爆發的關係，最後被找去加班。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 14:21:00

台灣近期新冠肺炎疫情升溫，雙北地區也因此進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，就網友透露，懷孕七個月的老婆是急診護理師，但因為本土疫情爆發，光早班掛號就有100號，老婆最後還被找去加班，讓網友們傻眼直呼「錢可以不賺命只有一條」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《PTT》表示，老婆是急診的護理師，目前懷孕七個多月了，原本想說最近疫情慢慢平息，應該可以安心上到待產，沒想到上禮拜人數暴增。而這禮拜的班也很亂，各種機動支援，光是早班掛號就100多號，這是「過去一整天都不會有的狀況」。

原PO指出，大熱天不但要全副武裝，穿上隔離衣、眼鏡等裝備，還要應付各種奇怪的掛號民眾，聽說今天篩檢人數創新高，因此老婆最後被找去加班。他透露，很多北部人來玩之後，發燒不舒服就跑來篩檢，而篩檢站也很簡陋，感覺十分危險，他強調「在這種非常時期，請大家口罩戴好，可以待在家裡都不要出門」。

▲原PO透露，護理師們在這禮拜各種機動支援，光是早班掛號就可以100號。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO透露，護理師們在這禮拜各種機動支援，光是早班掛號就可以100號。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文曝光後，網友們紛紛驚呼，「七個月找去加班是怎樣？」、「懷孕還去上班？而且還疫區」、「孕婦不要上班啦」、「拜託叫老婆別去QQ」、「這病最危險的是孕婦，老人都才排第二」、「錢可以不賺命只有一條」、「這個不能跟上面商量一下嗎？都懷胎七月了」、「辛苦了，還是請假比較安全啦」、「孕婦別去上班了啦，體貼一下老婆」。

事後，原PO也補充，自己和老婆都要輪班，只是他今天剛好休假，原本跟老婆說「要不要乾脆不要去算了」，不過對方可能是捨不得醫院的夥伴，因此選擇去加班，但也不會讓孕婦去篩檢站，只是還是有風險。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
87.93%12.07%
2021-05-17-2021-05-20

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.4%2.6%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀