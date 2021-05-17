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疫情嚴峻台股大跌　股癌建議3策略「好決定變明年股神」

▲知名播客股癌（謝孟恭）建議台股大跌下的3種作法。（圖／謝孟恭IG）
▲知名播客股癌（謝孟恭）建議台股大跌下的3種作法。（圖／謝孟恭IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-17 15:12:51｜2021-05-17 15:29:23

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，台股也大受影響，今（17日）盤中一度跌破500點，不少股民紛紛驚慌，預測將會有史詩級崩盤，對此，知名Podcast主持人股癌（謝孟恭）是目前全台灣第一名的播客，先前出書《灰階思考》立刻銷售一空，日前他就列出3個策略，直言：「少年股神雖然被掃走一批，但現在做出好決定的人可能就是明年的少年股神。」

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▲股癌指出這次是很難得的全面市場看壞。（圖／謝孟恭IG）
▲股癌指出這次是很難得的全面市場看壞。（圖／謝孟恭IG）
股癌日前在臉書發文表示，去年中國大陸疫情爆掉時，花很多時間挑了主力廠房、營運都在台灣或海外其他國家的公司，自己則是買了在泰國的散熱廠、在台灣的印刷電路板廠等，指出這次是很難得的全面市場看壞，無論如何都要記住現在的感覺和之後的發展，是重要的經驗。

股癌認為進入社區感染也確實會增添許多變數，雖然比起國外，在比例上簡直小巫見大巫，但若很看壞，還是有三個策略，第1個是「買進廠房不在台灣的公司，反向2020年Q1的操作，即便就算台灣現在開炸，目前看來還是比許多國家來得安全，人民也更小心，不過若覺得海外利空已反應，且台灣市場對疫情反應劇烈，那可以這樣執行。」

▲所謂的放空交易（short）又可以稱為「賣空」、「做空」，指的就是看跌、先賣出後買進。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲所謂的放空交易（short）又可以稱為「賣空」、「做空」，指的就是看跌、先賣出後買進。（示意圖／NOWnews資料照片）
第2個策略為「直接做空，但要小心被自己的退休金嘎。且最大跌點後才進場怎麽看都像雜牌空軍，跟全面樂觀時追多的人一樣，風險比較高。」第3個則是「不動如山，除了直接受到衝擊的公司如實體經濟和通路外，其他公司其實就只是短期的波折，外國都演給你看過了，還更驚悚的劇本。」

此外，股癌建議可以參考印度、歐洲、美國市場對疫情反應的先例，但台灣最大變因之一是自然人參與市場比例最高，所以散戶若集體恐慌還是能動搖短線走勢，「不過即使歐、美、日、韓疫情根本爆裂，Intel、三星、恩智浦、英飛凌、德州儀器、瑞薩都沒有停工，印象中就SK海力士重慶有停一下下。」指出：「也就是台灣要搞到科技業停工，要不疫情比他們慘，要不運氣奇差。」

▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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