宅在家救台灣！日韓劇開播　小三正宮餐廳鬧到醫院掀話題

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韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》是由李帝勳、陳俊翔主演，故事選用特殊職業「遺物整理師」為題材，以一間父子經營的「遺物整理公司」為背景，2人透過整理遺物發現往生者留下的故事，並將其未能傳遞出去的訊息轉達給遺族，但某天父親因意外過世，留下具有亞斯伯格症特質的「可魯」，可魯將與剛出獄的叔叔李帝勳一同經營遺物整理公司，他們透過了解而解開內心的結，逐漸成長為彼此真正的家人。
《Move to Heaven：我是遺物整理師》故事動容且療癒人心，全10集於5月14日在Netflix上架後，不到一周時間，成功擠進台灣區收看排行第5名（5月17日數據），人氣不容小覷。
奇幻愛情劇《某一天滅亡來到我家門前》由徐仁國、朴寶英、李洙赫、姜泰伍、申度賢等人主演，故事描述一名發現自己患有腦癌而詛咒世界的網路小說編輯姜東景（朴寶英 飾），因咒罵意外召喚「滅亡」來敲門，並與對方簽下為期一百天的生死合約，「毀滅一切」和「不想消失」的兩人，展開一段不可思議的浪漫愛情故事。
《某一天滅亡來到我家門前》男女主角卡司堅強，開播前就掀起話題，第一集中，朴寶英不小心當上小三，跟身懷六甲的正宮在咖啡廳大鬧，結果正宮情緒激動導致身體不適，朴寶英好心協助對方就醫，更在住院資料單的父親欄位填上男友名字 ；渣男因此被正宮「休掉」，他氣炸大鬧朴寶英公司，事後再借酒壯膽想跟朴寶英和好，荒唐橋段氣壞不少觀眾，最新一集收視率開出4.4％亮眼成績，數字上升趨勢指日可待。該劇可至愛奇藝國際站收看。
驚悚復仇劇《模範計程車》由《Signal信號》李帝勳擔綱男主角，他在劇中飾演特種部隊出身的計程車司機，隸屬地下祕密組織「彩虹運輸」，用以暴制暴的方式，替無法用法律伸張正義、滿腹冤屈的被害者復仇。
李帝勳近期作品不斷，逗趣的是，不管是在《Move to Heaven：我是遺物整理師》或《模範計程車》，都有大量的動作戲，他受訪表示為此「積極健身」，更堅持不用替身親自上陣，在螢幕前大方裸露結實好身材，以及俐落動作戲，笑喊：「我自己看了也覺得很帥氣！」《模範計程車》伸張正義、打擊犯罪的故事深受觀眾喜愛，最高收視率曾突破17％，該劇倒數四集完結，可至friDay影音收看。
除了新開播的韓劇，春季日劇也來勢洶洶，由俊男美女川口春奈、橫濱流星主演，「關8」丸山隆平、超正名模中村杏、「乃木坂46」山下美月等豪華配角參演的《打扮的戀愛是有理由的》，故事講述每一位擁有亮麗外表的男女，同住在一個屋簷下後，慢慢擺脫外在給自己枷鎖，透過互動談話與安慰，活出自己最喜歡的模樣。
《打扮的戀愛是有理由的》除了川口春奈、橫濱流星的感情線備受關注，因橫濱流星劇中是知名廚師，所以每集故事都會出現大量美食資訊；加上「IG經營達人」川口春奈時尚的「ootd」，讓追劇觀眾除了欣賞帥哥美女，還能一手掌握流行資訊。該劇最新一集請到台日混血藝人「郭侑紀」客串演出，郭侑紀飾演一位藝術家，劇中全程以中文演出，台詞「台味十足」，包含「我真的不可思議」、「誒那個」、「對不對！」等，驚豔不少台灣觀眾，最新一集開出7.8％的超高收視率，魅力非凡。該劇可至KKTV收看。
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