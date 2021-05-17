雙北高中以下停課　時力：中央補貼防疫照顧假應給薪

新冠肺炎疫情持續擴散，雙北地區升級至第三級防疫警戒，為杜絕校園群聚感染的風險，今（17）日上午雙北也共同宣布高中職以下（含）學校從明天起停課至28日，

立法院時代力量黨團今日表示，行政院最新追加的防疫紓困預算，應將防疫照顧假薪資補貼納入。

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