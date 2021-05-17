雙北高中以下停課　時力：中央補貼防疫照顧假應給薪

新冠肺炎疫情持續擴散，雙北地區升級至第三級防疫警戒，為杜絕校園群聚感染的風險，今（17）日上午雙北也共同宣布高中職以下（含）學校從明天起停課至28日，立法院時代力量黨團今日表示，行政院最新追加的防疫紓困預算，應將防疫照顧假薪資補貼納入。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-17 15:15:31
時力表示，因應疫情擴大，雙北市府稍早宣布，自明日起高中以下停課至5月28日，家長其中一人如有照顧「12歲以下之學童」，或「國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女」之需求者，得申請防疫照顧假。
時力指出，根據現行勞動部說法，防疫照顧假是給假不給薪。去年時代力量立法院黨團曾提出訴求，應對防疫照顧假給薪。時力黨團認為在防疫政策上，應該是政府、企業、勞工三方一起合作，團結抗疫。不應僅將疫情因素導致無法上班的不利益，全歸由勞工負擔。政府、企業、勞工三方應合理共同分攤風險成本。
對於行政院最新提出的防疫條例修正草案，要追加紓困預算至6,300億元的部分，時力黨團主張應將防疫照顧假的薪資補貼納入討論，也希望朝野黨團及委員支持這樣的主張，共同抗疫，不分你我。
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