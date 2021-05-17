辜莞允露美腿籲防疫　遭批變肥曬「胸照」反擊：爽啦！

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照片中，辜莞允穿小可愛搭細肩洋裝，坐在樹林裡拍網美照，白皙雙臂及隱隱約約的深溝，加上一雙美人腿，性感有餘。她在配文寫下：「這個特殊時期，我們都不要自亂陣腳，不要太過恐慌，自身防疫做好，專注在自己可以控制的事情，剩下的就不要太在意了，顧好自己的身體和情緒最重要！」
圖文發布後，有網友發現辜莞允變得肉感，留言問：「胖了，沒修好圖就上載？」辜莞允大方回覆：「誠實是美德！」見到有人不客氣說：「腿太粗啦！」她立刻回嗆：「爽啦！」更開玩笑宣布將進軍女子摔角領域，十分豁達。
辜莞允更在IG限時動態上傳穿中洞裝的辣照，直說要胖就要胖全身才公平，似乎暗示上圍也跟著體重升級，此外，她強調沒有對網友生氣，「因為我本人真（的）胖，體重幾乎人生高點好久了，瘦不下來，平常就是靠角度跟修圖！」
不少網友大讚辜莞允的想法很正向，「有肉才是王道，而且還很漂亮」、「不管妳更瘦或更胖我們都會支持妳」、「我喜歡誠實的妳，加油」、「自己開心最重要」！（編輯：楊穎軒）
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