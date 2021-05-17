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辜莞允露美腿籲防疫　遭批變肥曬「胸照」反擊：爽啦！

▲辜莞允發文宣導防疫。（圖／辜莞允臉書）
▲辜莞允發文宣導防疫。（圖／辜莞允臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-17 15:01:37｜2021-05-17 15:28:50

本土確診個案與日俱增，不少藝人公開呼籲防疫的重要，女星辜莞允（Nono）今（17日）發文要大家不要恐慌，顧好身體和情緒最重要，隨文附上一張露腿美照，沒想到，遭網友質疑發福，對此，本人連PO多張「半身胸照」，爽快承認變胖。

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▲辜莞允曾是宅男女神，近年已淡出螢光幕。（圖／辜莞允臉書）
▲辜莞允曾是宅男女神，近年已淡出螢光幕。（圖／辜莞允臉書）
照片中，辜莞允穿小可愛搭細肩洋裝，坐在樹林裡拍網美照，白皙雙臂及隱隱約約的深溝，加上一雙美人腿，性感有餘。她在配文寫下：「這個特殊時期，我們都不要自亂陣腳，不要太過恐慌，自身防疫做好，專注在自己可以控制的事情，剩下的就不要太在意了，顧好自己的身體和情緒最重要！」

▲辜莞允近照被說腿粗。（圖／辜莞允臉書）
▲辜莞允近照被說腿粗。（圖／辜莞允臉書）
▲辜莞允近照被說腿粗。（圖／辜莞允臉書）
圖文發布後，有網友發現辜莞允變得肉感，留言問：「胖了，沒修好圖就上載？」辜莞允大方回覆：「誠實是美德！」見到有人不客氣說：「腿太粗啦！」她立刻回嗆：「爽啦！」更開玩笑宣布將進軍女子摔角領域，十分豁達。

辜莞允更在IG限時動態上傳穿中洞裝的辣照，直說要胖就要胖全身才公平，似乎暗示上圍也跟著體重升級，此外，她強調沒有對網友生氣，「因為我本人真（的）胖，體重幾乎人生高點好久了，瘦不下來，平常就是靠角度跟修圖！」

▲▼辜莞允秀豐胸及八字溝，坦承發福。（圖／辜莞允IG）
▲▼辜莞允秀豐胸及八字溝，坦承發福。（圖／辜莞允IG）
▲▼辜莞允秀豐胸及八字溝，坦承發福。（圖／辜莞允IG）
不少網友大讚辜莞允的想法很正向，「有肉才是王道，而且還很漂亮」、「不管妳更瘦或更胖我們都會支持妳」、「我喜歡誠實的妳，加油」、「自己開心最重要」！（編輯：楊穎軒）

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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