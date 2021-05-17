本土疫情商家攤販經濟困頓　議員呼籲中市府伸出援手

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經發局表示，市府自去年3月9日起祭出「紓困九箭」措施，協助受疫情影響的零售、商圈、夜市、傳統市場及會展等五大內需服務業度過疫情難關，因應今年疫情加劇，持續提供市場及攤販集中區攤商租金9折優惠、青創及中小企業貸款本金及利息延繳及延長利息補貼、地方稅延繳及減免措施等，並滾動式檢討；市府委託經管場域權利金延繳減免等相關作為也已啟動研議。

財政局表示，為及時協助受疫情影響而暫停營業或營收減少的業者，各地區國稅局主動視查定課徵營業稅者的實際營業情形，覈實調減查定銷售額及營業稅額，若有特殊情形，業者也可向所轄國稅局申請，查定結果最低可免繳稅；若為使用統一發票業者，其應納稅額已自動隨銷售額減少而降低，合理減輕營業稅負擔，此外，市府也積極向中央爭取減徵營業稅，透過減稅減輕業者受疫情衝擊。