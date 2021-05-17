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本土疫情商家攤販經濟困頓　議員呼籲中市府伸出援手

本土疫情商家攤販經濟困頓　議員呼籲中市府伸出援手
▲民進黨議員呼籲，市府應該盡快調整預算，盡快編列紓困經費，幫助虧損商家市民。(圖／柳榮俊攝2021.5.17)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-17 15:01:49

台中市目前已有3個本土確診病例，台中市議會今(17) 日進行財政經濟業務質詢，民進黨議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻、張家銨、李天生針對疫情因應作為提出質詢表示，本土疫情爆發延燒到台中，市府緊急宣布23大場所暫停營業；已過2天，相比去年市府因應疫情推出「紓困九箭」，今竟還沒統計出影響到多少商家攤販與市民，相關紓困方案與經費都尚未編列。呼籲市府辛苦防疫，同時也要盡快盤點損失並建立配套措施，協助市民共渡難關。

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江肇國表示，暨上週雙北升級為三級警戒後，台中市也宣布進入準三級警戒狀態，市府隨即關閉夜市與23大營業場所，這其中觀光夜市攤商就高達4,000多家。但相比去年市府因應疫情推出「紓困九箭」，從本土疫情爆發至今，市府除了尚未盤點影響商家數外，連相關的損失補助配套都還沒擬定。

江肇國呼籲，市府應該盡快調整預算，減少綁樁式、煙火式活動與宣傳費用，盡快編列紓困經費，幫助因為疫情而虧損的商家市民。

蔡耀頡表示，市府宣布關閉夜市但商圈卻可以正常營業，反觀台北市為正式三級警戒但夜市只要做好防疫規範亦可營業讓人外帶，新北市也是重災區才有宣佈停業，台中市的作法讓人不盡懷疑，難道是「一市兩制」？

李天生表示，今年的疫情延燒比去年嚴重，但只見市府一直召開記者會，甚至宣布關閉夜市，不過許多店家、攤商卻還不知情，依舊持續開業，這樣的記者會宣示成效為何？且在疫情的影響下，市民面臨經濟困頓等情況，也沒看到市府伸出援手、沒看到減免或補貼政策，在疫情的衝擊跟市府的對應狀況，讓市民很不知所措。

張家銨指出，疫情的影響並非只有經發局所職掌的業務範疇，包含交通局委外的停車場、運動局委外的運動場館等也受到衝擊。目前只看到市府針對市場攤商提出1到3月的租金打9折，不過疫情變化極快，市府應滾動式檢討，並盡快提出相關配套。

周永鴻指出，現在有登記的八大行業等娛樂業大多願意遵守政府要求停止營業，但沒有登記的地下經濟難以掌握出入人士，才是真正的防疫隱憂。市府應該加強查緝，避免防疫破口。

經發局表示，市府自去年3月9日起祭出「紓困九箭」措施，協助受疫情影響的零售、商圈、夜市、傳統市場及會展等五大內需服務業度過疫情難關，因應今年疫情加劇，持續提供市場及攤販集中區攤商租金9折優惠、青創及中小企業貸款本金及利息延繳及延長利息補貼、地方稅延繳及減免措施等，並滾動式檢討；市府委託經管場域權利金延繳減免等相關作為也已啟動研議。



財政局表示，為及時協助受疫情影響而暫停營業或營收減少的業者，各地區國稅局主動視查定課徵營業稅者的實際營業情形，覈實調減查定銷售額及營業稅額，若有特殊情形，業者也可向所轄國稅局申請，查定結果最低可免繳稅；若為使用統一發票業者，其應納稅額已自動隨銷售額減少而降低，合理減輕營業稅負擔，此外，市府也積極向中央爭取減徵營業稅，透過減稅減輕業者受疫情衝擊。

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