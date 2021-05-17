提早進入第四級、封城？陳時中重申「非越嚴越好」

國內疫情延燒，雙北今（17）日共同宣布高中以下全面停課，部分家長必須請假在家或是遠距工作，民眾關心為何不直接封城？或者有可能提早進入第四級警戒？為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每一步都會認真思考，但他強調「防疫不是越嚴越好」，他反問「這樣大家能被關多久」？會盡力用最小損害、來獲得最大控制。
記者許家禎／台北報導
2021-05-17 15:06:18｜2021-05-17 15:22:07
全台疫情升溫拉警報，疫情蔓延讓全民恐慌，有不少民眾問有可能提早進入第四級警戒嗎？又或者可能封城嗎？指揮官陳時中表示，第四級警戒相關討論很早就進行了，都有一些指引在，至於指引是否要修訂會持續關注，但他強調目前以控制疫情為最重要的事。
至於雙北學校停課，有家長必須請照顧假或遠距上班，民眾就問「為什麼不直接封城」？陳時中也回應，防疫沒有一定要怎樣，他們每一步都有思考，畢竟牽一髮而動全身，強調不是越嚴越好，「真的封城，大家可以被關多久？」，他認為得思考整體經濟活動、健康需求，這部分變化很大，必須分寸拿捏好，盡量以最小損害、獲得最大控制。
另外，針對新北市長侯友宜指出，目前升第四級的標準不明?陳時中表示，標準指引都有，昨天他跟侯兩人也進行視訊會議提到這個問題，他說會提給專家做討論。他表示，能事前溝通討論很好，尤其地方執行上的問題可以提出來討論，對防疫有幫助。
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