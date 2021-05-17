篩檢人數爆滿！護理師「憋9hrs才上廁所」：不知能撐多久

國內本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土及2例境外移入；而近日雙北市擴大採檢，各醫院、快篩站也都湧現大量人潮，對此，正妹護理師林婷也在臉書呼籲，「目前減少對醫療負荷，是對我們最大的幫忙」，並感嘆「不知道我們護理隊可以撐多久」。





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護理師林婷在臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文，表示「這幾天的轟炸 ，不知道我們護理隊可以撐多久」，而她昨日也用Line關心她在急診工作的學妹「你們單位還好嗎」，學妹則回應「好累好渴好喘好悶，雖然民眾都配合，『但人數也太多了吧』」，她們一刻也沒停過，上班不敢喝水吃東西，而且還需要「控制水量」，上班9小時，直到下班後才上第一次廁所，「甘...顏色超黃」。





林婷也呼籲，「有三高慢性病患者，請按時吃藥；洗腎病患不要拖延，按時洗腎。目前減少對醫療負荷，是對我們最大的幫忙」，最後她在文末則表示，「也請醫院高層多關心，最基層護理師、放射師、呼吸治療師、警衛大哥、急診櫃檯人員和急診清潔員工，多關心我們身體及心理上的負荷，多問一句，我們目前面臨到的問題，因為我們不知道，我們還能撐多久」。（編輯：郭佩蓉）





▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）