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篩檢人數爆滿！護理師「憋9hrs才上廁所」：不知能撐多久

▲護理師（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲國內本土疫情大爆發，護理師林婷也在臉書呼籲，「目前減少對醫療負荷，是對我們最大的幫忙」，並感嘆「不知道我們護理隊可以撐多久」。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 15:14:22

國內本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土及2例境外移入；而近日雙北市擴大採檢，各醫院、快篩站也都湧現大量人潮，對此，正妹護理師林婷也在臉書呼籲，「目前減少對醫療負荷，是對我們最大的幫忙」，並感嘆「不知道我們護理隊可以撐多久」。

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護理師林婷在臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文，表示「這幾天的轟炸 ，不知道我們護理隊可以撐多久」，而她昨日也用Line關心她在急診工作的學妹「你們單位還好嗎」，學妹則回應「好累好渴好喘好悶，雖然民眾都配合，『但人數也太多了吧』」，她們一刻也沒停過，上班不敢喝水吃東西，而且還需要「控制水量」，上班9小時，直到下班後才上第一次廁所，「甘...顏色超黃」。

林婷接著提到，「我們醫護已經冷靜，堅持勇敢在撐下去了」，並不忘提醒民眾「戴緊口罩、多洗手和不要群聚」；她也希望大家這陣子好好生活，互相關心並且提醒自己身邊的長者、小孩等，在路上騎車開車也要小心，減少不必要的意外。

林婷也呼籲，「有三高慢性病患者，請按時吃藥；洗腎病患不要拖延，按時洗腎。目前減少對醫療負荷，是對我們最大的幫忙」，最後她在文末則表示，「也請醫院高層多關心，最基層護理師、放射師、呼吸治療師、警衛大哥、急診櫃檯人員和急診清潔員工，多關心我們身體及心理上的負荷，多問一句，我們目前面臨到的問題，因為我們不知道，我們還能撐多久」。（編輯：郭佩蓉）

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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