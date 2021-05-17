一週暴增784本土案例！美國人也急了　「真實意見」曝光

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而在Reddit的論壇上，有美國網友發文提問「台灣中央表示，只有在連續兩個星期，每天確診人數超過100人的情況下，他們才會關閉台北，但是，有人認為現在就應該要立即關閉，而不是等4級警報出現，想問問看大家的意見如何？」
不少美國網友則回應「是的！感染的數量無關緊要，指數增長就是指數增長，如果要將其恢復為零，那麼最重要的是直到社區傳播為零，降低染疫風險的最佳方法是限制運動和相互作用」、「平均兩個禮拜都超過一百例，似乎有些許太久了」、「是的，您完全沒有說錯，現在再等兩星期才完成四級警戒，那只會增加更多的時間讓人有所接觸」、「是的，應該立即就升級為四級警戒，像日本和其他國家一樣，過於緩慢的軟性鎖定無法解決真正的問題，累積案例越多越難處理，如果屆時病例多到沒有足夠床位，那可就麻煩了」。
而對於台灣是否要實施第四級警戒，疫情指揮官陳時中今（17）日也做出回應，表示「有關第四級警戒的討論，這些討論很早就進行，一直都有所指引，每天早上10點前，地方政府要回報指揮中心確診者足跡，指揮中心會在11點統整完，現在持續監測控制疫情是比較重要的事情」。
而根據指揮中心「疫情警戒及因應事項」，一旦進入第四級警戒，民眾除了採購食物、醫療、必要工作需求，其餘非必要不得外出，外需也需全程配戴口罩，在家戶內也需保持社交距離或佩戴口罩；此外，屆時也須停止所有聚會活動，除維生、維持秩序、必要性醫療及公務外，全面停班停課。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。