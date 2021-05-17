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案1751男子屏東足跡消毒　縣府發布八項防疫新措施

高雄確診者屏東探親友軌跡消毒　屏縣府八項防疫新措施
▲高雄確診者曾於5月10日返回南州鄉父親家探視及前往崁頂鄉親友處，屏東縣衛生局快速完成相關足跡地點的消毒作業。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.17）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-17 16:35:31

屏東縣政府17日公佈新增一名疫情確診者在縣境內足跡；案號「1751」五旬男子5月16日確診染疫，但他曾於5月10日返回南州鄉父親家探視及前往崁頂鄉親友處，目前衛生局已匡列12名接觸者安置於防疫旅館進行居家隔離，並快速完成相關足跡地點的消毒作業。屏東縣政府自17日起發布八項防疫新措施，請縣民確實遵守。

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屏東縣政府指出，該名男子家在高雄，因工作關係現住新北市，經常往返北高二地。5月15日男子因發燒由高雄家人送醫，由於他曾於5月6日晚間去過臺北市萬華區，經醫師通報採檢，5月16日凌晨確認檢驗結果為陽性，現已收治醫院負壓隔離病房。

屏縣府衛生局展開該名確診者軌跡疫調，匡列其親友共12人為接觸者，陸續安排醫院採檢後，安置於防疫旅館進行居家隔離；其中1人居住於高雄，轉高雄市政府衛生局後續處理。

▲屏東縣長潘孟安在臉書強調防疫新措施，縣政府自17日起發布八項防疫新措施請縣民確實遵守。（圖／潘孟安臉書截取,
▲屏東縣長潘孟安在臉書強調防疫新措施，縣政府自17日起發布八項防疫新措施請縣民確實遵守。（圖／取自潘孟安臉書, 2021.05.17）
另外，屏東縣政府自17日起發布八項防疫新措施：

1.屏東縣境內縣府、鄉鎮公所、中央單位各轄管廳舍場域，進出實聯制、人流管制、每日消毒！

2.進入縣境內的公園、夜市、傳統市場務必落實戴口罩，請各鄉鎮市公所配合宣導。

3.各夜市、傳統市場、百貨公司、行號均不准提供試吃，如果不能做到實聯制，提供隔板、或落實梅花座，一律要求外帶。

4.各宗教場所禁止入內，及辦理聚會活動。

5.請民眾配合婚喪喜慶縮小規模，並籲請各級民代、公職人員不要跑攤。

6.高中以下學生如有防疫需求請假，不列入出缺勤紀錄，亦不扣減其學業成續評量之成績。

7.請縣民及返鄉民眾，儘量減少外出；如有必要外出，請務必戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，落實防疫。

8.八大行業及休閒娛樂場所一律停業並加強稽查，一旦被查獲私自經營，一定重罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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