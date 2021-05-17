案1751男子屏東足跡消毒　縣府發布八項防疫新措施

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屏縣府衛生局展開該名確診者軌跡疫調，匡列其親友共12人為接觸者，陸續安排醫院採檢後，安置於防疫旅館進行居家隔離；其中1人居住於高雄，轉高雄市政府衛生局後續處理。
另外，屏東縣政府自17日起發布八項防疫新措施：
1.屏東縣境內縣府、鄉鎮公所、中央單位各轄管廳舍場域，進出實聯制、人流管制、每日消毒！
2.進入縣境內的公園、夜市、傳統市場務必落實戴口罩，請各鄉鎮市公所配合宣導。
3.各夜市、傳統市場、百貨公司、行號均不准提供試吃，如果不能做到實聯制，提供隔板、或落實梅花座，一律要求外帶。
4.各宗教場所禁止入內，及辦理聚會活動。
5.請民眾配合婚喪喜慶縮小規模，並籲請各級民代、公職人員不要跑攤。
6.高中以下學生如有防疫需求請假，不列入出缺勤紀錄，亦不扣減其學業成續評量之成績。
7.請縣民及返鄉民眾，儘量減少外出；如有必要外出，請務必戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，落實防疫。
8.八大行業及休閒娛樂場所一律停業並加強稽查，一旦被查獲私自經營，一定重罰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。