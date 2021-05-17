女騎士「紅燈我可以過去嗎?」　原來疑似流產趕急診

「請問現在紅燈，我可以過去嗎?」臺中市政府警察局第五分局警員在路口執行交通疏導勤務時，一名神情慌張的女騎士突然向警方提出這突兀的提問，頓時讓警員愣住，該名婦人接著表示疑似流產出血，急著要到附近醫院產檢，警員聽聞後立即協助開道，一路開啟警報護送婦人前往中清路的新亞東醫院就診。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-17 16:08:40
中市第五警分局水湳派出所警員紀宜均、施志賢於5月13日18時許，在文心路與中清路路口執行交通疏導勤務時，一名女騎士騎至紀員旁慌張地表示「現在紅燈能不能過?」接著再急忙補充「自己下腹部正在流血，可能快流產了」，「可以帶她去新亞東婦產科醫院嗎？」紀、施二員聽聞後，考量該醫院距離尚近，如再通報消防單位反而會花更多的時間而延誤就醫，權衡當時情況後，未免耽誤救援的黃金時間，兩人通力合作，一人協助交管，提醒其他用路人注意，一人開啟警報器、警示燈協助開道，請該婦人跟隨在後，以最快速兩分半鐘的時間護送婦人順利抵達醫院就醫。
分局長林沐弘得知紀、施二員面對民眾緊急求助案件處理得宜十分讚許，也提醒民眾，在路上聽聞聽聞救護車或警方警笛時，請提高警覺並放慢速度，注意救援車輛的位置。道路是一線道時，前方車輛請靠右；二線道以上時，內、外車道車輛請各往兩旁靠，而十字路口如遇有救援車通行，請四方來車減速禮讓救援車通行。