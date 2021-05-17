萬華疫情不斷升溫！化學兵三度消毒、三總醫護支援快篩
國內新冠肺炎疫情持續升溫，一周內累計785人確診，大多數本土確診個案來自萬華，北市萬華區快篩站連續多日湧現排隊人潮，陸軍今(17)日除派出化學兵三度消毒外，三總醫護人員也加入協助民眾快篩。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-17 16:22:02｜2021-05-17 16:25:46
今日上午，陸軍33化學兵群派遣督導組及作業兵力近百員，出動重型消毒車、氣霧式消毒器、背負式消毒器、輕型消毒器等機具，針對萬華區環境、快篩站進行消毒，減少病毒傳播風險；三軍總醫院則是派出醫師、護理師、檢驗師、行政人員約50員，駐點在快篩站，協助民眾篩檢。
三軍總醫院副院長何景良表示，民眾經快速篩檢後，20分鐘可得知結果，若呈現陽性反應，將在現地直接進行核酸檢測，若進一步判定為確診，將由衛福部相關單位介入，進行隔離等防疫措施。因現場排隊民眾眾多，何景良強調，目前快篩站每日會核發隔一日的號碼牌，讓民眾不用當天浪費時間現場等待，同時避免群聚造成感染。
何景良進一步指出，三總團隊將持續配合政府政策，儘速協助篩檢，滿足民眾需求，為國人打造一張嚴密的安全防護網，確保國人健康。
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