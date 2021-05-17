萬華有10%感染率？王定宇：錯誤資訊、應為「條件機率」
國內疫情持續升溫，今（17日）公布國內新增333例本土案例，不少民眾出現搶物資、搶口罩的行為，網路上也流傳部分消息如「萬華篩檢站檢出10%的陽性，就代表萬華有10%的感染率。」等，對此，民進黨籍立委王定宇在臉書闢謠，並且指出，現在只有「有症狀」和「有接觸史」的人才要驗，這樣驗出來的是10%，這叫「條件機率」。
新頭殼newtalk
2021-05-17 19:49:44
王定宇今日在臉書PO文，指出「有人說，萬華篩檢站檢出10%的陽性，就代表萬華有10%的感染率。甚至有媒體還直接推論，光憑萬華篩檢站10%的陽性率，竟然推估病毒在萬華已醞釀兩個月了，還宣稱可能有30%到40%的萬華人感染。」他表示此為「錯誤訊息」
王定宇解釋，就樣本來說，會主動到篩檢站的人，通常自認染疫風險較高，甚至已經出現症狀，當然陽性率會偏高。在統計學，我們稱這些人為「偏差樣本」。而且現在現在只有「有症狀」和「有接觸史」的人才要驗，這樣驗出來的是10%，這叫「條件機率」。
他舉例，比如說你只選擇體重超過100公斤的人去驗心血管疾病，假設驗出比率是10%，你能說所有的人心血管疾病比例是10%嗎？所以這叫錯誤訊息，全體萬華的感染率絕對沒到10%，而且會小不少，所謂的專家或首長不要再亂講造成恐慌了。
王定宇又抨擊 :「更誇張的是有些媒體或專家，根據篩檢站10%的陽性率，就能宣稱可能有30%到40%的萬華人感染。這真是不知根據何來？對照美國真實數據，病毒在美國流竄一年五個月，而且防疫鬆散，全體確診率也才不過10%左右。就算病毒在萬華已醞釀兩個月，怎可能造成30%到40%的感染率？」
文末，他呼籲，請大家分享，幫忙遏止唯恐天下不亂的謬誤資訊！
新聞來源為Newtalk 新頭殼