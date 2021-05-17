蘇揆再召防疫會議　要各部會提出措施「斷開感染鏈」

行政院院長蘇貞昌今（17）日再度召開防疫會議，聽取疫情發展、疫苗研發與採購情形等報告，並於會中針對股滙市、部分地方停課、國境及區域防護、公務機關的防疫因應作為與防疫措施進行討論；蘇貞昌也在會議中要求各部會，應主動、積極從權責立場，提出各種可以避免群聚、切斷感染鏈的防疫方法與措施。蘇貞昌表示，政府和人民團結一致對抗病毒，就有望能一起度過難關。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-17 16:13:48
發言人羅秉成表示，今天是中央流行疫情指揮中心（CDC）宣布雙北升級為3級警戒區域後的第一個上班日。蘇貞昌也在今天早上11時，召集行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、衛福部部長陳時中、教育部部長潘文忠、交通部部長王國材、內政部次長陳宗彥、疾管署署長周志浩及食藥署署長吳秀梅署長召開疫情會議，聽取疫情發展、疫苗研發與採購情形等報告，並於會中針對今日股滙市、部分地方停課、國境及區域防護、公務機關等各面向之因應作為與防疫措施進行討論。
羅秉成在轉述蘇貞昌於會議中的裁示時提到，蘇貞昌請沈榮津就昨日財經部會首長會議的決議，做好國內金融、股匯市和民生物資運補的秩序穩定。
由於雙北疫情升溫，蘇貞昌表示「防疫一體」，若地方醫療資源有缺乏的部分，中央部會要予以協助；同時請教育部促請，並協助地方政府做好相關配套，務必兼顧學生教育權與生活照顧做妥適安排；也指示交通部與內政部，儘速掌握近期出入境及國內旅遊狀況，衡量國內防疫旅館量能，硏議減少非必要之跨境移動；另外，各公務機關因為肩負服務民眾的責任，依業務性質之需要，要落實分艙分流、彈性上班、異地辦公、視訊會議及停止訓練活動等避免群聚之防疫措施。
現階段疫情日趨嚴峻，蘇貞昌也特別指示各部會，應主動、積極從權責立場，提出各種可以避免群聚、切斷感染鏈的防疫方法與措施，相信政府與人民團結一致對抗病毒，有望一起度過難關。
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